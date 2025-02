Golovin: Senkinek sem muszáj válogatottnak lennie, aki nem akar

„Az Eb után eleve úgy terveztük, hogy sok változás lesz az év eleji névsorban, főleg, hogy nem kell világbajnoki selejtezőt játszanunk áprilisban és csaknem tíz hónapunk van a vébéig – mondta lapunknak a keretkialakítást illetően Golovin Vlagyimir. – Kilenc Eb-kerettag hiányzik, és vannak olyanok, akik a következő olimpiai ciklusból már nem biztos, hogy kiveszik a részüket. Csapatban kell gondolkoznunk, meg kell találnunk azokat a játékosokat, akiket beépíthetünk a helyükre, és nem lesz idegen nekik, ha az utolsó pillanatban kerülnek be a keretbe, mondjuk egy kvalifikációs versenyen. Egyértelmű, hogy a nemzetközi mezőnyben is rutint kell szerezniük a játékosoknak. Néhányan sérülés miatt maradtak ki, Győri-Lukács Viktória az elmúlt másfél évben a legtöbb időt töltötte a pályán a nemzeti csapatban, Klujber Katrin pedig változatlanul az ugrótérdével bajlódik. Többnyire tizennyolcan szoktunk összegyűlni, de most többen leszünk, mert szeretnénk megnézni néhány olyan játékost, aki a bajnokságban kiváló teljesítményt nyújt, kíváncsiak vagyunk arra, mire képesek a válogatottban, hogy milyen személyiségek. Tehetséges fiatalok is meghívót kaptak most, akikre hosszabb távon, akár a következő olimpián is lehet számítani.”

A kapitány kitért az ötszörös felnőttválogatott, idény közben a megszűnő Buzautól a szintén román első osztályú Slatinához igazoló Pál Tamarára is. A 24 éves, junior Európa-bajnok (épp Golovin volt az utánpótlás nemzeti együttes vezetőedzője a 2019-es diadal során) irányító nemrég az m4sport.hu-nak ugyanis arról beszélt: „Nagyon jó kérdés, hogy miért nem vagyok ott a válogatottban. Nem értem, miért kerültem ki a pikszisből.”

„Inkább a teljesítményével kellene megmutatnia, hogy mire képes – szögezte le Golovin. – Ismerem Tamarát, több évig dolgoztunk együtt, nálam, az MTK-nál lett NB I-es gólkirálynő. Az ősze nem sikerült neki, kevés időt töltött a pályán, nemrég átigazolt egy kiesés ellen küzdő csapatba. Láttam, hogy nagyon hatékony támadásban az utóbbi meccsein, de a kézilabda lényege nemcsak a támadás, hanem a védekezés és még sok minden más is. Változatlanul tartom, a saját teljesítményével kell foglalkoznia mindenkinek.”

Az elmúlt hetekben a Bajnokok Ligája-címvédő Győrben stabil játékot mutató, junior-világbajnok balszélső Fodor Csenge kimaradását pedig így indokolta a szövetségi kapitány:

„Csenge eredetileg kerettag volt, beszéltem vele, először azt mondta, hogy részt vesz az összetartáson, de utána telefonon jelezte, mégsem akar jönni. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de senkinek sem muszáj válogatottnak lennie, aki nem akar.”

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bukovszky Anna (Vác), Szemerey Zsófi (Metz Handball, francia), Zaj Klára (Vác)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (HB Ludwigsburg, német), Grosch Vivien (DVSC Schaeffler), Kovács Anett (Mol Esztergom)

Jobbátlövők: Albek Anna, Kukely Anna (mindkettő Mosonmagyaróvár), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók: Pődör Rebeka (Szombathelyi KKA), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria). Vámos Petra (Metz)

Beállók: Faragó Luca (Mosonmagyaróvár), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Szombathely)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Varga Emília (Mosonmagyaróvár)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia, Márton Gréta (mindkettő FTC), Petrus Mirtill (DVSC)