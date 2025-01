Olimpiai bronzérmes dán irányítót szerződtetett a győri női kézilabdacsapat

„Nemrég még meg sem fordult a fejemben ez a lehetőség, most pedig már egészen kézzelfogható közelségben van az idei nyár, amikor csatlakozok a Győri Audi ETO csapatához – idézte a győri klub közleménye a dán játékost. – Jól ismerem a klubot, évről évre találkoztunk a Bajnokok Ligájában, tudtam, hogy milyen célok vannak Győrben, és hogy milyen szakmai stáb és játékosok dolgoznak itt. A szerződéssel a gyerekkori álmom vált valóra. Csodálattal néztem fiatalon Görbicz Anita játékát, és azt mondtam édesanyámnak, hogy az álmom az, hogy egyszer Győrben szerepelhessek. Odensében az elmúlt években rengeteget fejlődtem, sokat köszönhetek a klubnak, de úgy érzem, ezt a lehetőséget most nem hagyhatom ki. Nagyon várom már a júliust, de addig is mindent megteszek az Odense sikeréért.”

Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője elmondta, a Per Johansson vezette szakmai stábbal egyeztetve hozzáláttak a keret átalakításához.

„A vezetőedzővel történt hosszabbítás egyben azt is jelentette, hogy vele közösen alakítjuk ki a jövő keretét. Irányító poszton mindenképpen erősíteni akartunk, és úgy ítéltük meg, hogy Helena Elver tökéletesen passzol a terveinkbe. Fiatal, agilis és sikeréhes sportolóról van szó, aki képes egy ilyen csapatot elvezetni. Kétéves kontraktust írunk alá, és már várjuk a közös munkát” – nyilatkozta Endrődi Péter.

A klubvezető hozzátette, továbbra is zajlanak a tárgyalások, még nem végleges a jövő évi keret, a csapaton belüli és kívüli játékosokkal is egyeztetnek.