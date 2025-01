Nyártól Momir Ilics lesz a német HSG Wetzlar vezetőedzője – hivatalos

A Wetzlar kedden jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg Frank Carstens vezetőedző 2025 nyarán lejáró szerződését. Már akkor is lehetett olvasni sajtóinformációkat, melyek azt taglalták, hogy a Veszprémnél játékosként és edzőként is megforduló Momir Ilics lesz Carstens utódja.

A HSG Wetzlar szerdán a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a nyártól valóban Ilics lesz a csapat vezetőedzője. Az EHF Hírességek Csarnokába beiktatott Ilics 2025 júliusától veszi át a klub irányítását, a 43 esztendős tréner szerződése két évre, azaz 2027 nyaráig szól.

Björn Seipp, a HSG ügyvezető igazgatója elmondta, komoly verseny volt a német bajokságban Ilics megszerzéséért. „Momir játékosként hihetetlen tapasztalattal rendelkezik, és edzőként is szeretné bizonyítani a képességeit a Bundesligában. Nagyon örülünk, hogy más – többek között a Bundesligából érkező – ajánlatok ellenére minket választott. Hosszas beszélgetések során elemezte a klub jelenlegi helyzetét és meggyőzött minket arról, hogy ő a megfelelő jelölt. Lenyűgöző volt, hogy a távolról szerzett benyomásai sok tekintetben egybeestek a miénkkel itt a helyszínen.”

Jasmin Camdzic, a Wetzlar sportigazgatója is Ilicset méltatta: „Momir játékosként és edzőként is nagyon sikeres volt. Ilics az intenzitást, a dinamizmust s a modern munkamódszert képviseli. A THW Kielnél eltöltött időszakának köszönhetően nagyon jól beszél németül is, és látszik rajta, hogy mennyire várja a wetzlari kihívást.”

„Megtisztelő számomra, hogy a HSG Wetzlar illetékesei bizalmat szavaztak nekem. A klubnak nagy hagyományai vannak az első osztályban, és felismertem, hogy milyen kiváltsággal és felelősséggel jár az új feladatköröm. Örülök, hogy nyártól újra dolgozhatok. A klub és a szurkolók biztosak lehetnek abban, hogy a csapat és én is mindent beleadunk a HSG Wetzlar sikeréért. Szeretném jobbá tenni a játékosokat és modern kézilabdát játszani a Wetzlarral, ami a szurkolóknak is örömet okoz és sikeressé tesz minket” – vélekedett Momir Ilics, akit természetesen felesége, Maja, és fia is követ Németországba.

A Wetzlarnál idén 15 mérkőzésen kapott lehetőséget a magyar jobbszélső, Krakovszki Zsolt.