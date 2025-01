Momir Ilics Németországban kaphat munkát – sajtóhír

A német kézilabda-bajnokságban szereplő HSG Wetzlar a klub honlapján jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg Frank Carstens vezetőedző 2025 nyarán lejáró szerződését. A klub megjegyzi, hogy Wetzlarnak hatalmas szerepe volt abban, hogy a Wetzlar bennmaradt az első osztályban az előző idényben. Carstens csapata jelenleg a német bajnokság 13. helyén állnak.

„Frank Carstens tapasztalt edző, aki mindig is teljes odaadással dolgozott a HSG Wetzlarért, és ezt a szezon végéig így is fogja tenni. Szakmailag és emberileg is nagyra becsüljük őt. Nem volt könnyű döntés, hogy nem hosszabbítjuk meg a szerződését. A HSG Wetzlar célja, hogy tovább fejlődjön, és hosszú távon versenyképes maradjon. Meggyőződésünk, hogy erre a lépésre azért van szükség, hogy új lendületet adjunk ezen az úton” – mondta Björn Seipp ügyvezető igazgató.

A HSG Wetzlar a közlemény végén jelzi, hogy Carstens utódját később nevezik meg. A handball-planet.com információi szerint az új edző a szerb Momir Ilics lesz. A szerb tréner 2013 és 2019 között játékosként, majd 2021-től 2024 nyaráig edzőként dolgozott a Veszprémnél. Ilics korábban a szerb válogatott szövetségi kapitányi posztjára is esélyes volt, azonban végül Raul Gonzales lett a befutó.

Ilics azért is jó jelölt lehet a Wetzlarnak, mert ismeri a német bajnokságot, hiszen 2006 és 2013 között a Bundesligában játszott, előbb a VfL Gummersbachnál majd a THW Kielnél.