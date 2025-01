Női kézilabda: világbajnok francia jobbszélsőt szerződtetett a DVSC

A hajdúsági együttes 2027-ig szóló szerződést kötött a 28 éves játékossal, aki a román Valcea csapatától érkezett a DVSC-hez.

„Igen, játszottam már a DVSC ellen a Bajnokok Ligájában, még a Brest játékosaként, bár a debreceni meccs nem túl jó emlék, hiszen kikaptunk, és ugye nemrég az Európa-ligában is találkoztunk, akkor már a Valcea kézilabdázója voltam. Mindkét alkalommal nagyon jó benyomást tett rám a Debrecen. Jó játékosokból álló, harcos csapat, ami szerintem nagy dolgokra lehet képes. Tudom, hogy a kulcsjátékosok maradnak jövőre is, ami szerintem fontos, mert az ad stabilitást egy csapatnak, de tudom azt is, hogy lesz még érkező rajtam kívül is, szóval jó kis csapatunk lesz” – nyilatkozta a klubhonlapnak Alicia Toublanc.