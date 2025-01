„Néha megtörténhet az is, amire senki sem számít” – Chema Rodríguez a franciák elleni vb-középdöntős meccsről

CHEMA RODRÍGUEZ, A FÉRFIVÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA

„Néha megtörténhet az is, amire senki sem számít”

– Utólag úgy tűnik, mintha végig Hollandia ellen készültünk volna a legjobban. Van benne valami?

– Készen álltunk az első kettő csoportmérkőzésre is, de az első meccs mindig olyan, amilyen. Észak-Macedónia ellen rengeteg könnyű lövést hibáztunk, Hollandia ellen viszont szinte az összes ilyen kísérletből gólt szerezünk. A fejünkben talán tényleg végig a holland meccs járt, hiszen a középdöntő szempontjából az volt a legfontosabb, ezért volt jobb ellenük a csapat is.

– Mi volt a taktika az irányító Luc Steins ellen?

– Rengeteg videót néztünk meg róla a válogatottban és a PSG-ben is, ami alapján úgy döntöttünk, jobb, ha nem megyünk ki rá túl messzire, mert olyan jól mozog az üres területekre, hogy rengeteg gondot okozhat. Inkább zárt és egységes maradt a fal, nem nyitottuk meg, a srácok pedig besegítettek egymásnak, hogy Steins ne tudja felgyorsítani a játékot, úgy voltunk vele, lőjön csak bátran kintről. Közben pedig igyekeztünk nyomást gyakorolni a többiekre.

– A következő ellenfelünk Franciaország lesz. Jó a legerősebb ellenfél ellen kezdeni a középdöntőt?

– Sosem panaszkodom a menetrend miatt, mert mindent lehet jól és rosszul is alakítani. Néha szerencsénk van, és megnyerjük azt a meccset, amelyiket meg kell, néha pedig nem. Néha az utolsó mérkőzés dönt mindenről, néha pedig már nincs is tétje, annyi minden történhet addig. Úgyis az a lényeg, hogy bejutunk-e a negyeddöntőbe, és annak megfelelően lehet utólag elemezgetni, jó volt-e a sorsolás. A franciák másképp játszanak, mint az eddigi ellenfeleink, nemcsak erősebbek, mint bármelyik csapat a vébén, de gyorsak és technikásak is, nincs gyenge pontjuk. De ha kicsit rosszabb napot fognak ki, mi pedig kihozzuk magunkból a legjobbat, akkor ki tudja. Néha megtörténhet az is, amire senki sem számít, nem igaz?

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (HERNING)

15.30: Svájc–Tunézia

18.00: Csehország–Olaszország

20.30: Dánia–Németország

II. CSOPORT (VARASD)

15.30: Ausztria–Észak-Macedónia (Tv: M4 Sport)

18.00: Katar–Hollandia (Tv: M4 Sport)

21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!