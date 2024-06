Bejelentette Momir Ilics távozását a Veszprém

A Telekom Veszprém közölte, hogy nem hosszabbítja meg Momir Ilics vezetőedző és Gulyás Péter másodedző lejáró szerződését, s távozhatnak a csapattól. A szerb vezetőedző és magyar segítője is az „Építőknél” fejezte be sikeres játékos-pályafutását, de rögtön edzősködni kezdtek a csapat utánpótlásában, s 2021-ben átvették a felnőtt csapat irányítását.

Ilics vezetésével a Veszprém a 2021–2022-es idényben ezüstérmes lett az NB I-ben, ám a tavaly visszaültek a trónra, idén pedig megvédték címüket, míg a Magyar Kupában a legutóbbi három kiírásban is az Ilics vezette csapat diadalmaskodott.

A Veszprém elsősorban a nemzetközi porondon elért eredmények miatt nem hosszabbított Iliccsel, akinek irányításával első idényében negyedik lett a Bajnokok Ligájában az „Építők”, ám a 2022–2023-as és a mögöttünk hagyott évadban sem jutott be a négyes döntőbe.

Mint ismert, a magyar rekordbajnok szurkolói az Aalborg elleni BL-kiesés után tüntetést szerveztek a vezetőséggel szemben. Ezt követően a napokban kiderült, hogy Csík Zoltánt Bartha Csaba váltja a klub vezérigazgatói posztján. Időközben pedig a román Fanatik számolt be róla, hogy a bakonyiak kivásárolják szerződéséből a a Dinamo Bucuresti-t három éve irányító Xavi Pascualt, akinek a lapok szerint visszautasíthatatlan ajánlatot tettek.

Ionut Popa, a bukarestiek elnöke elismerte, hogy a spanyol szakember Veszprémbe tart, majd a klub hivatalosan is bejelentette Pascual távozását, ezt követően csak idő kérdése volt, hogy a magyar élcsapat mikor jelenti be, hogy Momir Ilics távozik a csapattól, s ez most meg is történt, s a Veszprém honlapján tudatta, hogy a vezetőség nem hosszabbítja meg Ilics és Gulyás Péter másodedző 2021-ben kötött 2+1 éves szerződését, így távoznak a csapattól.

„Jómagam nem dolgoztam a két korábbi kiváló játékossal sem játékoskarrierjükben, sem az elmúlt három évben edzői munkájuk alatt – kezdett bele a Veszprém közelmúltban kinevezett új vezérigazgatója, Bartha Csaba. – Emlékezetemben ez idáig 2 kiváló játékost ismertem meg, de most kiegészíteném az elmúlt napokban szerezett tapasztalatommal, hogy ők két fantasztikus ember is, sok jó emberi tulajdonsággal. Mindig nehéz egy vezető életében ilyen döntést meghozni, de a jelenlegi helyzetben ezt meg kellett tennünk a klub érdekében. Ahogy azt már korábban megtettem, most is szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőben a játékoskeretet és az edzői stábot illetően, igazodva a kézilabda specifikus szabályrendszeréhez, sokkal korábbi időszakban kell kialakítani. Ez mind a klub, mind az érintett személyek közös érdeke” – tette hozzá.

„Korábbi játékosokként és edzőkként fantasztikus pillanatokat éltünk át a klubnál” – olvasható Momir Ilics és Gulyás Péter közös nyilatkozata a klub honlapján. – Először is szeretnénk megköszönni a klub összes dolgozójának, akik segítettek nekünk. Nagy megtiszteltetés volt egy ilyen neves klubnál, mint a Veszprém, játékosként, majd edzőként dolgozni, és lehetőséget kapni, hogy együtt számos címet és trófeát megnyerjünk. Természetesen nagy köszönet illeti a játékosokat is az elmúlt három évben. Nélkülük nem sikerült volna ezeket a célokat elérni. Végezetül el szeretnénk búcsúzni a szurkolóinktól, és kifejezni hálánkat támogatásukért, amit ezekben az években kaptunk tőlük, hiszen EGYÜTT írtuk tovább a KLUBUNK TÖRTÉNELMÉT” – fogalmazott a távozó edzőpáros.