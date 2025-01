Mikler Roland góllal ünnepelte a 250. válogatott mérkőzését – videó

Mikler Roland góllal ünnepelte a 250. válogatott mérkőzését.

„Nem emlékszem, mikor volt az első gólom, de boldog vagyok, hogy a 250. meccsemen jött a második. Nem az én dolgom a gólszerzés, de annyira üres volt a kapu, hogy muszáj voltam eldobni a labdát. Tudtuk, hogy ennek a csapatnak van egy jó sora, szerettem volna magamat is és a csapatot is megnyugtatni, valamint segíteni – mondta a magyar válogatott kapusa, aki a következő feladatra is kitért. – Mindenkinek benne van a fejében a Hollandia elleni meccs. Úgy gondolom, hogy hatvan perc kőkemény küzdelem lesz. Mindenkinek százszázalékos teljesítményt kell nyújtani, a védekezésben, a kapusteljesítményben, elöl pedig főleg.”

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

D-CSOPORT (VARASD)

MAGYARORSZÁG–GUINEA 35–18 (20–9)

A nap másik mérkőzésén

Hollandia–Észak-Macedónia 37–32

1. Hollandia 2 2 – – 77–55 +22 4 2. MAGYARORSZÁG 2 1 1 – 62–45 +17 3 3. Észak-Macedónia 2 – 1 1 59–64 –5 1 4. Guinea 2 – – 2 41–75 –34 0 A D-csoport állása

A D-CSOPORT PROGRAMJA

Január 15., szerda

Hollandia–Guinea 40–23

Magyarország–Észak-Macedónia 27–27

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia