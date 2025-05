Szoros bajnoki döntő várható a két magyar sztáralakulat, a címvédő Veszprém és a trónkövetelő Szeged között

Nehéz előre megmondani, mit hozhat egy bajnoki döntő, amikor azt olyan régi riválisok játsszák, mint a Veszprém és a Szeged. Vannak persze kivételek, amikor az egyik játékoskeret sokkal erősebb, mint a másik, de a mostani idényben az erőviszonyok kiegyenlítettnek tűnnek. A két csapat idénybeli első három találkozója alapján lehet, hogy megérte volna három nyert meccsig tartó finálét kiírni (legutóbb 2011-ben volt ilyen), de senki sem tudhatta, miként sikerül a Szeged arculatváltása.

A Tisza-partiaknál új éra indult tavaly nyáron, a svéd Michael Apelgren vezetőedzővel – néhány északi játékos mellett – a skandináv stílusjegyek is megjelentek a csapatnál, de a Veszprém is egy hatalmas stratégával, a katalán Xavier Pascuallal vágott neki a következő időszaknak. A bajnokságban Szegeden (28–24) és Veszprémben (36–33) is hazai győzelem született, a Magyar Kupa fináléjában pedig a tudásuk legjavát nyújtó szegediek diadalmaskodtak (31–30).

Hogy mennyire különbözően lehet hozzáállni egy negyeddöntős búcsúhoz a Bajnokok Ligájában, a két csapat története jól szemlélteti: míg a Szeged a francia PSG kiejtése után a címvédő Barcát is megszorongatva és idegenben felül is múlva pozitív emlékekkel búcsúzhatott a legrangosabb európai kupasorozattól, addig a csoportját megnyerő Építők a német Magdeburgot nem tudta megtörni, sőt a veszprémi visszavágón Gísli Kristjánsson két másodperccel a dudaszó előtt szertefoszlatta a négyes döntőről szőtt álmait.

A Szeged három meglepő veresége miatt a pályaelőny a klubvilágbajnok Veszprémé a két nyert meccsig tartó fináléban, ami sokat jelenthet, de nem sorsdöntő faktor. Az ötszörös bajnok 2021-ben és 2022-ben is úgy tréfálta meg az ősi riválisát, hogy a visszavágót a Veszprém Arénában nyerte meg, így az ellenfélnél ünnepelhetett. Az elmúlt két évben ugyanez fordítva volt igaz.

„Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy a Veszprém–Szeged összecsapások rendkívül szorosak és nagy taktikai csatát hoznak – mondta Ligetvári Patrik, a Veszprém játékosa. – Az alapszakasz-győzelmünknek köszönhetően hazai pályán kezdhetjük a döntőt, ami előnyt jelent, hiszen a szurkolóink buzdítása hatalmas pluszt ad a csapatnak. Jelenleg teljes erőnkkel kizárólag az első mérkőzésre összpontosítunk, nem nézünk előrébb, most csak az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy hazai környezetben sikeresen kezdjük a finálét.”

A rutinos magyar válogatott szerint a szegedieknél erős a beállóval való kapcsolat, csapatként jól funkcionálnak, és akár egy pillanatnyi kihagyást is könyörtelenül kihasználnak. Kiemelte, hogy nem csak maximális összpontosításra és alázatra lesz szükségük, nagyon fontos, hogy mindenki fegyelmezetten betartsa azokat a taktikai utasításokat, amelyeket edzője ad neki. Úgy véli, ha meglesz az egység, akkor nagyon jó esélyük lehet arra, hogy győztesen zárják a meccset és a döntőt.

Mikler Roland (Fotó: Török Attila)

„A bajnoki döntő mindig különleges alkalom számomra is, ez motiválja az embert az idényben. Még ha rögös is volt az út és voltak hullámzó periódusaink, mindig a vége a lényeg. A legtöbb csapat már elment a nyári szünetre, mi pedig még itt »nyomjuk« két hétig. Életünk formájára lesz szükség. Ennek a két csapatnak kell a döntőben lennie, mindenki rájuk kíváncsi. Úgy érzem, igenis megvan az esélyünk arra, hogy bajnoki címet ünnepeljünk” – bizakodott Mikler Roland, a Szeged kapusa a Kékek podcastben.

Ez már a 18. alkalom, hogy a férfi NB I bajnoki döntős formátumban dől el, az eddigi tizenhetet a Veszprém és a Szeged játszotta egymással – a párharc állása 13–4 a Veszprém javára.

Xavier Pascual, a Veszprém edzője: „Egy döntő mindig más. Hatvan perc kőkemény játék, ahol minden egyes pillanat számít. Egész Európában nagy az érdeklődés az ilyen rangadók iránt. Magyarországon pedig különösen így van ez, amikor a két legnagyobb rivális csap össze. Ráadásul ha a bajnoki cím a tét, akkor ez a párharc még különlegesebb. Nekünk csak egyre szabad figyelnünk, arra, hogy mit tudunk nyújtani a pályán.”

FÉRFI KÉZILABDA NB I

BAJNOKI DÖNTŐ

Május 30., péntek

19.15: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport)

Június 4., szerda

18:30: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport)

Június 8., vasárnap (ha szükséges)

17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport)