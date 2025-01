Ligetvári Patrik: Nyernünk kell Guinea és Hollandia ellen, nincs mese!

– Nehezebb volt az észak-macedónok ellen, mint gondolták?

– Kimondottan "balkáni" mérkőzést játszottunk velük, amelyen inkább a védekezés dominált mindkét oldalon. Jól kezdtünk, de utána gyorsan akartunk megoldani mindent, könnyen akartunk gólokat szerezni, ami nem jött be. Szerencsére tudtunk reagálni, és visszahoztuk magunkat a mérkőzésbe.

– Mennyire volt kockázatos a kétvédős csere egy ilyen gyros csapat ellen?

– Csak egy gólt kaptunk abból, hogy le tudtak minket rohanni, miközben cseréltünk, utána úgy kaptunk lerohanásgólokat, hogy eladtuk a labdát. A második félidőben erre jobban figyeltünk, nem adtunk el annyit, inkább lövéssekkel próbálkoztunk, utána pedig nyugodtabban tudtunk cserélni, szóval nem volt belőle probléma. Szerintem ezért is volt szoros, kevés gólos a mérkőzés.

– A szünetben miről volt szó az öltözőben, min kell változtatni a második félidőre?

– Az első félidő vége tényleg kicsit furcsa volt, másodperceken belül vezethettünk volna mi is, és az ellenfél is. Arról beszéltünk az öltözőben, hogy higgyünk benne, hogy meg tudjuk csinálni. Ugyanúgy kell kezdenünk a második félidőt, mint az elsőt, ehhez tartottuk is magunkat. Voltak hibáink az első mérkőzésen, nem tudom, miért ilyen nehéz ez nekünk mindig, de utána fel tudunk pörögni, és jól tudunk kézilabdázni, ezt már többször bebizonyítottuk. Az észak-macedónok ellen is voltak jó pillanataink, és ha megnyerjük a következő két mérkőzést, akkor a csoportot is.

– Emlékszik az utolsó góljára?

– Igen, és arra is, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon egy hasonló helyzetben nem sikerült bedobnom az utolsó lövést, most igen, talán az élet visszaadta. De nem tudok neki örülni, mert nem nyertünk vele, és nekem a csapat sikere a legfontosabb. Dolgoznunk kell tovább, nyernünk kell Guinea és Hollandia ellen, nincs mese!

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

D-CSOPORT (VARASD)

Magyarország–Észak-Macedónia 27–27 (14–14)

Varasd, 4000 néző. V: Kurtagic, Wetterwik (svédek)

MAGYARORSZÁG: Mikler R. – Imre B. 3 (1), ILIC Z. 6, Fazekas G. 2, Bánhidi 1, Szita 2, Bóka 1. Csere: PALASICS (kapus), Ligetvári 1, Sipos A., Ónodi-Jánoskúti 1, BODÓ 5, Lékai 4, Rosta M., Krakovszki Zs. 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

ÉSZAK-MACEDÓNIA: MITREVSZKI – Koszteszki 1, Velkovszki 3, Markoszki 1, Lazarevszki 1, Petar Atanaszijevics 1, KUZMANOVSZKI 10. Csere: Kizics (kapus), MITEV 3, Szerafimov 2 (1), Pesevszki 2, Jagurinovszki 2, Dzsonov 1, Djorgiev. Szövetségi kapitány: Kiril Lazarov

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–2. 13. p.: 5–7. 16. p.: 6–10. 23. p.: 8–11. 26. p.: 11–14. 35. p.: 17–16. 40. p.: 19–18. 44. p.: 19–20. 49. p.: 21–22. 53. p.: 24–23. 58. p.: 25–26

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/1

A csoport másik mérkőzésén

Hollandia–Guinea 40–23 (21–8)

Ld: Ten Velde 9, Stavast 5, ill. Eponouh 5, Pasquet, Lebon 4-4