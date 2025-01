Férfi kézilabda-vb: Szilágyi Viktor szerint támadásban gyengült az osztrák csapat az elmúlt egy évben

A két csapat csütörtökön 20.30-tól játszik a továbbjutás szempontjából fontos mérkőzést Varasdon. A felek legutóbb tavaly Kölnben, az Európa-bajnokság középdöntőjében találkoztak egymással, akkor a létszámfölényes támadójátékot alkalmazó Ausztria 30–29-re nyert. A magyar származású, játékosként az osztrák válogatottban szerepelt szakember az M1 aktuális csatornának arról beszélt: nagyon különbözőek a körülmények az egy évvel ezelőttihez képest, amikor az osztrák csapat maximális teljesítményt nyújtott. Az már korábban kiderült, hogy nem lesz ott a keretben a nemzeti csapat egyik legjobbja, Nikola Bilyk, a torna előtti utolsó edzésen pedig megsérült Janko Bozovic is. Kiválásukkal mintegy háromszáz válogatott meccs tapasztalata hiányzik az osztrák keretből, amelyet a vb során további sérülés gyengített.

„Pont támadásban nem ugyanaz az osztrák csapat, mint ami a tavalyi Európa-bajnokságon nagyon nagyot tudott teljesíteni” – utalt Szilágyi arra, hogy az együttes egy éve nyolcadik lett a kontinensviadalon. Hangsúlyozta: a középdöntőbe kerüléssel az osztrákok elérték a kitűzött céljukat.

„Minden, ami még most jön, az extra nekik” – szögezte le.

Kitért rá: a fiatal osztrák válogatott magas tempóban fog játszani, nem könnyű ellene kézilabdázni. Hosszú támadásokat vezető, veszélyes együttes, melynek védekezése és kapusai az egy évvel korábbihoz hasonlóan erősek. A hét a hat elleni létszámfölényes szituációt is sokszor alkalmazó támadójátékánál viszont – amelyből meglátása szerint jelentős lövőerő hiányzik az Eb-hez viszonyítva – összességében erősebbnek, jobbnak látja a magyar védelmet. Noha nem szeret tippelni és mindkét válogatottnak szurkol, ezúttal négy-ötgólos magyar sikerre számít.

Beszélt a Kiel jobbszélsőjéről, a magyar válogatottat erősítő Imre Bencéről is, akivel kapcsolatban azt emelte ki: olimpiai év nyarán csatlakozott az együtteshez, így a felkészülés több mint felét nem tudta új társaival végigcsinálni, ám így is nagyon gyorsan beilleszkedett, fontos pont lett a csapatban. Meglátása szerint a jó hozzáállással és adottságokkal rendelkező Imre sosem elégedett magával, ez az a motor, amivel nemcsak a Kielben, de a válogatottban is egyre fontosabbá fog válni az idő előrehaladtával.

A magyar válogatott – amelynek a negyeddöntőbe jutás a célja – két győzelemmel és egy döntetlennel zárta a csoportkört, a középdöntő első körében pedig 37–30-ra kikapott az Európa-bajnoki címvédő Franciaországtól. Az utolsó fordulóban, szombaton 18 órától Katarral találkozik ugyancsak Varasdon, a legjobb nyolc közé az első két helyezett jut.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

II. CSOPORT (VARASD)

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 30–37 (15–23)

Varasd, 1500 néző. V: Schulze, Tönnies (németek)

MAGYARORSZÁG: PALASICS – Rodríguez P. 1, Ilic Z. 4, Sipos A. 1, Ligetvári, Bodó 2, Fazekas G. Csere: Mikler R. (kapus), Krakovszki B. 1, BÁNHIDI 4, Rosta M. 3, Szita 2, LÉKAI 5 (1), Ónodi-Jánoskúti 4, Imre B. 1 (1), Bóka 2. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FRANCIAORSZÁG: DESBONNET 1 – Kounkoud 3, MEM 6, REMILI 5, Fabregas 1, Briet 3, Grebille 2. Csere: Konan, TOURNAT 3, Nahi, Prandi 2, RICHARDSON 5 (2), Bos 1, Minne 4, L. Karabatic 1. Szövetségi kapitány: Guillaume Gille

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–5. 10. p.: 5–9. 17. p.: 7–15. 21. p.: 11–16. 24. p.: 12–20. 36. p.: 17–28. 39. p.: 20–30. 45. p.: 25–31. 52. p.: 27–33. 57. p.: 29–35

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

KORÁBBAN

Katar–Hollandia 37–38 (19–17)

Ld: Marzo 11, Markovic 8, ill. Baijens 9, Ten Velte, Steins 7-7

Ausztria–Észak-Macedónia 29–29 (14–13)

Ld: L. Hutecek 6, Belos 5, ill. M. Mitev 6, Pesevszki 5