Az első meccs ereje – Vincze Szabolcs jegyzete

RENDRE HANGSÚLYOZZA az első mérkőzés jelentőségét egy világversenyen Chema Rodríguez, és szavait az eredmények is alátámasztják. Amióta a válogatott mellett dolgozik másodedzőként, majd szövetségi kapitányként, az első meccs alapvetően meghatározta a nemzeti csapatunk aktuális szereplését. Chema eddig hat nagy nemzetközi tornán ült a magyar kispadon, ebből kétszer szenvedtünk vereséget az első találkozón, mindkétszer gyenge szereplés lett a vége. Előbb a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon kaptunk ki a hollandoktól a nyitó meccsen 2022-ben, tavaly pedig az olimpián nem bírtunk Egyiptommal, egyik alkalommal sem jutottunk a tovább csoportból.

Ezzel szemben a 2020-as Eb-n az oroszok elleni történelmi sikerrel kezdtünk (a vége: 9. hely), a 2021-es világbajnokságon a Zöld-foki szigetek volt az áldozat (5. hely), a 2023-as vb-n Dél-Koreánál bizonyultunk jobbnak (8. hely), a tavalyi kontinensviadalon pedig Montenegrót győztük le hatalmas küzdelemben, és végül az ötödik helyen zártuk a németországi viadalt. Ha valami bizonyítja az első meccs fontosságát, ez a számsor biztosan.

Fazekas Gergő néhány napja azt nyilatkozta, hogy neki jó érzései vannak, és szerinte az idei vb a miénk lehet, én pedig kifejezetten szeretem az ilyen őszinte és vagány hozzáállást. Sokkal inkább, mint a szinte „kötelezően” óvatos visszafogottságot, ami szerintem inkább a magunkba vetett hit hiányának a jele. Egyébként egyet is értek a lengyel Plock irányítójával, ez tényleg a mi vb-nk lehet, az elmúlt években látványosan közelebb zárkóztunk az elithez.

Már több meghatározó játékosunk is van (Bánhidi Bence, Imre Bence, Fazekas Gergő), nemzetközi szinten is klasszis védőink (Ligetvári Patrik, Sipos Adrián), két rutinos "nagy öreg" a csapatban (Lékai Máté és Mikler Roland, akik milyen jól tették, hogy nem vonultak vissza!), egy ígéretes fiatal kapus (Palasics Kristóf), újra felszabadultan és egyre jobb formában játszó balátlövők (Bodó Richárd és Szita Zoltán), azzal pedig, hogy Krakovszki Bence is beért, ezúttal talán Bóka Bendegúznak sem kell egyedül végigrobotolnia a tornát a bal szélen.

A nemzetközi mezőny erősödőse miatt persze ma már semmi sem biztos, elég csak visszaemlékezni arra, hogy a magyar válogatott 2022-ben története legrosszabb, két évvel később pedig története legjobb Eb-szereplését ért el, pedig ugyanaz a csapat futott ki a pályára. De amíg mi jósolgatunk és reménykedünk, a csapat már minden idegszálával az első ellenfélre, Észak-Macedóniára koncentrál, és jól teszi, hiszen mint láttuk, már annak a találkozónak is óriási jelentősége lehet.

