NS-erősorrend: a magyar kézilabda-válogatott megőrizheti a helyét a legjobbak között

A DÁN–HORVÁT–NORVÉG közös rendezésű világbajnokságon 12–14 olyan csapat van, amelyik kisebb-nagyobb bravúrokkal a legjobb négy közé is bejuthat. Ilyen a szerda este Észak-Macedóniával játszó magyar válogatott is, amely sorozatban harmadik negyeddöntős szereplését tűzte ki célul.

17–32. HELY

Számos érdekes csapat van a mezőny második felében is, elég csak a vb-re 1997 után visszatérő Olaszországra gondolni, vagy a szokásos honosított játékosaival rohamozó Katarra, amely ezúttal Veszelin Vujoviccsal a kispadon mutatna valamit. Az elképesztő akrobatikus képességeik miatt mindig látványos kubaiak 16 év kihagyás után csillogtathatják meg a tudásukat. Az Egyesült Államok kapuját most is a magyar Merkovszki Pál fogja védeni, de a csapatát a Los Angeles-i olimpiára építő nagyhatalomnak ezúttal nem kedvezett a sorsolás. Lengyelország útkeresése Herningben folytatódhat, az irányítólegenda Andy Schmid hazája, Svájc szövetségi kapitányaként Csehországgal harcolhat a továbbjutásért.

16. JAPÁN

A Barca jelenkorának sikeredzője, Carlos Ortega az ötkarikás játékok után elköszönt a felkelő nap országától, a helyét egy másik spanyol, Toni Gerona vette át. Unortodox játékstílusuk miatt a japánok még az európaiaknak is nehézséget szoktak okozni. A 2021-es vb-n döntetlent játszottak a horvátokkal, akiktől fél éve az olimpián ugyanúgy csak eggyel kaptak ki, mint az elődöntőbe jutó szlovénoktól.

15. BRAZÍLIA

A mezőny egyik legizgalmasabb tehetsége, a 21 éves Hugo Bryan Monte ezúttal is megmutathatja képességeit balátlövőként. Az olimpiától Argentína ugyan elütötte, mégis a legjobb dél-amerikai válogatottnak tartjuk.

Manapság már ritka, amikor egy ország válogatottja csupán három klub játékosaiból tevődik össze. A csapat csaknem kétharmadát a szkopjei RK Alkaloid adja, amely a szövetségi kapitány Kiril Lazarov irányítása alatt áll. A valaha élt egyik legkiválóbb jobbátlövő még aktív volt, amikor 2021-ben átvette hazája nemzeti együttesét. 236-szor lépett pályára címeres mezben, és 1728-szor volt eredményes. A jelenlegi északmacedón keretnek természetesen nincsen hozzá fogható klasszisa. Az Eurofarm Peliszter 39 éves kapusa, Nikola Mitrevszki még képes lehet jó teljesítményre a gólvonal előtt. Az Alkaloid és a Peliszter mellett a Vardarból van még két kézilabdázó a vb-re készülő együttesben. Olimpia: nem szerepelt

Vb: 9. (2015), 11. (2009), 13. (2007), 14. (2013), 15. (2019), 18. (1999), 23. (2021), 27. (2023) – 8 részvétel

Eb: 5. (2012), 10. (2014), 11. (2016, 2018), 12. (1998), 15. (2020), 17. (2024), 22. (2022) – 8 részvétel

Egymás elleni mérleg: 13 mérkőzés, 11 győzelem, 2 vereség, 396–335-ös gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2024. január 18., Európa-bajnoki középdöntő, Herning. MAGYARORSZÁG–Macedónia 31–25 (16–9). Ld: Császár 7, Ancsin G., Nagy K., Zubai Sz. 4-4 Ellenfélnéző: Észak-Macedónia ellen kezdünk

14. HOLLANDIA

A 2022-es Európa-bajnokság meglepetéscsapatát most sem lesz könnyű legyőzni. Svéd szövetségi kapitánya, Staffan Olsson a kor szellemének megfelelő, gyors kézilabdát játszat fiaival, akik közül az irányító Luc Steins és a jobbátlövő Kay Smits világklasszis.

13. AUSZTRIA

Az első sora – talán a három-négy legerősebb válogatottat leszámítva – képes mindenkinek a dolgát megnehezíteni. Többek között egy éve a magyar válogatottat is legyőzte az Eb-középdöntőben. A kapus Constantin Möstl ezen a tornán eladhatja magát valamelyik nagycsapatnak, a szegedi Sebastian Frimmel is jó formában van, viszont Mykola Bilyk sérülése visszavetheti az együttest.

12. IZLAND

Legutóbb 2011-ben zárt a legjobbak között a vb-n, akkor ugyanúgy hatodikként végzett, mint a 2022-es Eb-n. Egyszer a vb-n is ki fog jönni a lépés ennek a generációnak, de Ómar Ingi Magnússon góljai nagyon hiányozhatnak. Janus Smárason, Gísli Kristjánsson és Aron Pálmarsson csak három a fantasztikus képességű játékosai közül.

11. PORTUGÁLIA

A torna potenciális meglepetéscsapatának nincs könnyű dolga, hiszen a negyeddöntőbe jutáshoz a norvég, spanyol, svéd hármasból kettőt is meg kellene előznie. A Sportingban az ősszel parádézó Martim és Francisco Costa, illetve Salvador Salvador mellett érdemes lesz figyelni a világ egyik legjobb beállójára, Luís Fradéra is.

10. SZLOVÉNIA

Egy éve ugyanolyan túlteljesítést láthattunk tőle, mint 2020-ban, amikor még Ljubomir Vranjes dirigálásával Eb-elődöntőbe jutott. Tavaly a kontinensviadalon a helyosztóig menetelt, de ott ellenünk már nem járt sikerrel, majd a párizsi olimpián a négy között Dánia és Spanyolország dolgát is megnehezítette.

9. HORVÁTORSZÁG

A 36 éves Domagoj Duvnjak utolsó világversenyére készül, amit hazai pályán vívhat meg. Amikor legutóbb az Arena Zagreb vb-nek adott otthont (2009-ben), délnyugati szomszédunk a döntőig menetelt. Éppen ezért még jól is elsülhet a legenda búcsútornája, a hozzáállással és a szenvedéllyel 15 ezer horvát szurkoló előtt garantáltan nem lesz gond.

A varasdi sportcsarnokról nem lehetnek jó emlékeink, a 2018-as Európa-bajnokságnak ugyanis Horvátország volt a házigazdája, Magyarország a D-csoportban kapott helyet Dániával, a tornát később megnyerő Spanyolországgal és Csehországgal együtt. A csoportmeccseket Varasdon, a magyar határtól mintegy negyven kilométerre fekvő kisvárosban rendezték, a Ljubomir Vranjes vezette nemzeti együttes története egyik legrosszabb eredményét érte el, mindhárom csoportmeccsét elvesztette. A dánoktól 32–25-re, a spanyoloktól 27–25-re, a csehektől 33–27-re kapott ki, így nem jutott a középdöntőbe, összesítésben a 14. helyen végzett. Előtte és azóta sem volt rá példa, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott egy világversenyen valamennyi meccsét elveszítette volna. Abból a válogatottból hatan a jelenlegi keretben is ott vannak: Ancsin Gábor, Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Lékai Máté, Ligetvári Patrik és Mikler Roland egyaránt tagja Chema Rodríguez együttesének, amely szerdán Észak-Macedóniával, pénteken Guineával, vasárnap pedig Hollandiával találkozik a varasdi arénában. Van mit kijavítani Varasdon

8. MAGYARORSZÁG

Egy éve történetünk legjobb Európa-bajnoki szereplését értük el az ötödik hellyel, most pedig megőriznénk tagságunkat a legjobb nyolc között. Chema Rodríguez már a sikeresnek mondható 2024-es évben elkezdte a generációváltást, az egy évvel több rutinnal és összeszokottsággal benne van a csoda is az előttünk álló két és fél hétben.

7. SPANYOLORSZÁG

A spanyolok szinte a semmiből lettek bronzérmesek Párizsban, ahol ismét bizonyították, hogy sohasem szabad őket leírni. Alex és Daniel Dujshebaev után újabb testvérpár mutatkozik be a felnőttek között: a 19 éves Cikusa ikrek közül Petar generációja egyik legnagyobb tehetsége, de Djordjéból is klasszis átlövő válhat.

6. NORVÉGIA

A norvégok hazai pályán jók lesznek – ezt nem csupán a 2020-as szintén hazai Eb-jükön látott menetelés mondatja velünk, hanem a kulcsembereik formája is. Azon a tornán nyolc győzelem mellett csupán az elődöntőt bukták el, Sander Sagosen pedig élete formájában kézilabdázott. Most nem kell egyedül a hátán vinnie a csapatot, amiből ő maga is profitálhat.

5. EGYIPTOM

Sajnos nincs mit szépíteni az ellene lejátszott olimpiai mérkőzésünkön, Juan Carlos Pastor befűzte az oktatófilmet. A Szegednél tíz sikeres évet eltöltő szakember eddig Egyiptomból is kihozza a maximumot, ami, ha a veszprémi Jehja el-Dera egészséges lenne, a világbajnoki cím is lehetne.

4. NÉMETORSZÁG

A 2002–2003-as születésű fiatalok tavaly ugyanúgy berúgták az ajtót, mint a hasonló korban lévő magyar fiatalok. Az olimpiai ezüstérem óriási eredmény volt, amiben közülük Renars Uscinsnak, Justus Fischernek és David Späthnek elévülhetetlen érdemei voltak. Felkészül: Marko Grgic és Nils Lichtlein.

3. FRANCIAORSZÁG

Drámai negyeddöntőt veszített el Németország ellen a hazai olimpiáján, így Nikola Karabatic búcsúja nem alakult álomszerűen. Ez lesz az első tornája minden idők egyik legnagyobbja nélkül, de azért így sem kell feltartott kézzel pályára lépnie. Dika Mem és Elohim Prandi is felépült sérüléséből – kérdés, milyen állapotban lesz a két szupersztár.

2. SVÉDORSZÁG

Felix Claar ismét edzésbe állt Magdeburgban, de ahhoz nem eléggé időben, hogy a svédek vb-keretébe is bekerüljön. Az olimpiát szintén kihagyó Eric Johanssonnak ez lehet az a torna, amelyen bizonyítja, hogy a dán Mathias Gidsellel és a francia Dika Memmel egy szinten van. A Szeged vezetőedzője, Michael Apelgren hazája válogatottjának az élén is megcsillogtathatja fantasztikus taktikai tudását.

1. DÁNIA

Sorozatban negyedik vb-címével történelmet írna az akár három egyforma erősségű sort felmutatni képes együttes. Csak dőljünk hátra, és élvezzük azt a varázslatot, amire ismét számíthatunk tőle.

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Csehország–Svájc

20.30: Németország–Lengyelország

D-CSOPORT (VARASD)

18.00: Hollandia–Guinea (Tv: M4 Sport)

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT (OSLO)

18.00: Portugália–Egyesült Államok

20.30: Norvégia–Brazília

H-CSOPORT (ZÁGRÁB)

18.00: Egyiptom–Argentína

20.30: Horvátország–Bahrein