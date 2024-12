Simon Petra: Mindig próbálok új színt vinni a játékunkba, nem félek semmitől!

– Sokan valószínűleg hitetlenkedve fogadták, amikor az EHF Európa-bajnokság előtti portrévideójában arról beszélt, a magyar válogatott hivatott arra, hogy minden világversenyen az érmekért harcoljon. A mostani elődöntő megváltoztathatja a kétkedők véleményét?

– Akkor is elmondtam, hogy lehet, túlságosan pozitívan állok hozzá, de képesnek tartom rá a mostani csapatot, hogy érmeket szerezzen a nagy tornákról – válaszolta a Nemzeti Sportnak Simon Petra a magyar válogatott hétfői sajtófélóráján. – Nem telt el két hónap a forgatás óta, és most itt vagyunk a legjobb négyben. Nagyon boldog vagyok, idáig repített minket, hogy hiszünk egymásban és minden mérkőzésen küzdünk, de a hazai pálya is rengeteg erőt adott nekünk. Minden meccsen hidegrázós támogatást kaptunk a szurkolóktól.

MINDIG BENNE VAN A VÁRATLAN Természetesen Simon Petra játéka, szerepe kapcsán kíváncsiak voltunk a szövetségi kapitány véleményére is: „Több poszton is számíthatok rá, óriási önbizalma van, nem jön zavarba a kiélezett pillanatokban sem, de ezt már a vébén és az olimpián is bizonyította. Amikor a pályán van, mindig tud húzni valami váratlant. Sokszor az ellenfél se tudja lekövetni, ez egyértelműen az erőssége” – jellemezte a fiatal irányítót Golovin Vlagyimir.

– Egyfajta jolly jokere a mostani csapatunknak, három poszton is bevetheti a kapitány. Mennyire lubickol ebben a szerepben?

– Örülök, hogy ennyi bizalmat kapok a stábtól, igyekszem megszolgálni, és ahova beküldenek, ott segíteni a csapatnak, legyen az épp jobbátlövő vagy balátlövő. A védőknek is sokkal nehezebb felkészülni belőlünk, ha néha jobbkezes jobbátlövő tűnik fel nálunk a balkezes után vagy éppen két irányítóra váltunk egy balátlövős felállást követően. Mindig próbálok új színt vinni a játékunkba.

– Miben tud egy lépéssel az ellenfél előtt járni?

– Szeretem a gyors játékot, és ha meg tudom lepni az ellenfelemet egy olyan csellel, amelyre nincs felkészülve. Sokszor második szándékból hozom helyzetbe a társaimat, olyan figurákat elővéve, amely nekik előnyös. A magasságomból is adódóan felugrásból kevesebb lövést vállalok, szeretnék ebben is fejlődni, ahogy a játékom más elemeiben egyaránt. Húszévesen szerencsére még bőven van időm és terem az előrelépésre.

Simon Petra épp időben lendült újra játékba az Eb-re (Fotó: Szabó Miklós)

– Kitől tud a legtöbbet tanulni?

– Nagy szerencsém, hogy a Fradiban Andrea Lekics a poszttársam, sokat segít nekem abban, hogy az egyes szituációkban hogyan dönthetnék másképp. Vannak olyan berögződéseim, hogy egy helyzetben tízből kilencszer ugyanazt a megoldást választom, ezen változtatnom kell, hogy nehezebben lehessen kiismerni. Védekezésben meg Béatrice Edwige vagy Tomori Zsuzsanna tud sok hasznos tanáccsal ellátni.

– Húszévesen minden megilletődöttség nélkül játszik egy hazai Eb-n. Miből fakad ez a magabiztosság?

– Talán ilyen alkat vagyok, mindig is megvolt a játékhoz szükséges önbizalmam, nem félek semmitől. A felnőttek közötti berobbanásomban már az is sokat segített, hogy Elek Gábor megadta nekem a bizalmat. Nyilván nálam is vannak olyan időszakok, amikor kevésbé megy a játék, és veszítek a magabiztosságomból, de ez teljesen normális.

– Az ősszel például kevesebb lehetőséget kapott a BL-meccseken. Nehéz volt így felvenni a ritmust a nemzeti csapathoz megérkezve?

– Anyával azon nevettünk, hogy legalább rápihentem az Európa-bajnokságra. Komolyra fordítva, sokkal nagyobb volt bennem a bizonyítási vágy, hogy egy felnőttvilágversenyen megmutassam, mire vagyok képes. A kapitánynak is meg akartam hálálni, hogy a játékhiány ellenére mindig hívott és számított rám. Valóban nehéz volt játékba lendülni, meccsek nélkül lelassul a kognitív gondolkodás, lassabban hozom meg a döntéseket, de még épp időben túllendültem rajta, és az önbizalmam is visszatért.

– Mind a hat Eb-mérkőzését megnyerte a válogatott. Mi jelentette a csúcspontot?

– Több is eszembe jut. A svédek elleni magabiztos győzelmünkre biztos sokan felkapták a fejüket, mindenki szoros meccsre számított, ehhez képest már tizenkettővel is vezettünk. Aztán ott volt a lengyelek elleni találkozó első félidejének vége, amikor kínai figurából szereztünk gólt. Klujber Katrinnal előre megbeszéltük, és sikerült tökéletesen végrehajtani. A románok legyőzését is kiemelném, de mondhatnám Montenegrót is, ahol „szétütöttek minket”, mégis nyertünk hattal. Olyan csapatkohézió alakult ki, amit nagyon nehéz bárkinek is megtörnie.

– Ennek fényében mit várhatunk a hátra levő meccsektől? Most már csak a legerősebb csapatokkal találkozunk.

– A franciák ellen ugyan nem a továbbjutás, „csak” a csoportgyőzelem lesz a tét, mégis szeretnénk hazai pályán megőrizni a hibátlan mérlegünket. Nekünk hatalmas erőt adnak a sorozatos sikerek, ezt szeretnénk minél tovább fenntartani. Arról nem is beszélve, hogy esetleg elkerülhetnénk a norvégokat az elődöntőben. Közben mindenki nagyon várja a záró hétvégét, szerintem mindenki gondolataiban ott jár már Bécs. Nagyon boldogok lennénk, ha az érem összejönne, de úgy is fogalmazhatok, szeretnénk minél fényesebb érmet szerezni!