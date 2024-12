„Románia nem bírta ki a debreceni pokolban” – a románok a mieink fejlődési ívét követnék

A mérkőzés televíziós közvetítéseinek kommentátorai szerint túl sok román játékos teljesített a tudása alatt a magyarok ellen, miközben hatalmas felülteljesítésre lett volna szükség a sikerhez. „Nincs védelmünk, csak Bianca Curment védései tartják hátul a csapatot” – hangzott el a közvetítésben, míg Florentin Pera szövetségi kapitányt a túl sok improvizáció miatt, főként a jobbkezes jobbátlövőkkel való kísérletezés miatt bírálták. A kapusteljesítmény mellett támadásban leginkább Lorena Ostase beállósjátékát dicsérték, a magyar csapatból pedig a Klujber Katrin, Vámos Petra, Kuczora Csenge hármas hatékonyságát emelték ki.

„Románia nem bírta ki a debreceni pokolban” című helyszíni beszámolójában a Gazeta Sporturilor bukaresti sportportál a magyar csapat gyorsabb játékában látja a két csapat közötti különbséget. A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy a hazai közönség által teremtett hangulat nem hatotta meg a román játékosokat.

A román szakvezető szerint a magyar válogatott fejlődési íve követendő példa lehet csapata számára. „Ezt az utat kellene nekünk is követni. Egyetlen csapat sem lesz érmes egy éjszaka alatt. Miénk az egyik legfiatalabb keret, a csapat több mint fele kicserélődött, és megmutattuk, hogy van bennünk potenciál, tudunk versenyképes csapatot alkotni. Lépésről lépésre kell haladnunk, Magyarország példáját követve! – nyilatkozta Florentin Pera, aki szerint az első félidőben kihagyott helyzeteken úszott el számukra a vasárnapi mérkőzés. – Legalább tíz helyzetet elpuskáztunk az első félidőben, büntetőt is, nagyon sokat a jobb szélről. Fordítottunk már ötgólos hátrányból, de most nem lehetett. Magyarország egy nagyon értékes, minden poszton komplett csapat. Elégedett vagyok, mert nem adtuk fel, végig próbáltunk közelebb jönni.”

A mérkőzés legjobb román játékosa, Bianca Curment úgy látja, hogy végigküzdötték a mérkőzést, de most csak ennyire voltak képesek. „Legközelebb már jobbak leszünk, most még nem voltunk elég kiegyensúlyozottak. Nem tudom, ki hogyan kezelte a hangulatot, de nekem nagyon tetszett. Örülök, hogy a sport ennyi embert összehoz egy helyre, nem éreztem semmilyen nyomást a közönség részéről. Örülünk, hogy itt lehetünk, és a legjobb nyolc között végezni remek eredmény lenne, hiszen senki se várt minket még a legjobb tizenkettő közé sem” – nyilatkozta a brassói Corona kapusa.

Az öt gólt szerző Stefania Stoica szerint jelenlegi állapotukban 20 percig voltak képesek tartani a lépést a magyarokkal. „Kezdettől fogva tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, már csak a szurkolóktól kapott impulzus miatt is, hogy háromszor jobban kell küzdenünk, mint eddig. Nagyon akartunk, nagyok sokat harcoltunk, de végén nem tudtuk elérni a kívánt eredményt. Még többet kell dolgoznunk, hogy elérjük azt a játékrutint, amivel egyenlő ellenfelei lehetünk olyan csapatoknak, mint Magyarország” – mondta a Rapid átlövője.

A Digisport szerint Románia elbúcsúzott az Európa-bajnokság elődöntőitől, de a lengyelek keddi legyőzésével még elcsípheti a hetedik helyet, és 2018 óta először végezne a top10-ben egy világversenyen. A PrimaSport televízió honlapja szerint a vasárnapi találkozó egy „lehetetlen küldetés” volt a román válogatott számára, a Golazo portál pedig fájdalmas vereségről ír.

Az erdélyi magyar sajtóban a Székelyhon jelentkezett helyszíni tudósítással Debrecenből, amelyben a mérkőzés sportszerűsége mellett a Marosvásárhelyről és Székelyföldről érkező, magyar zászlós szurkolókat, valamint a magyar mellett a székely himnusz eléneklését is kiemeli.