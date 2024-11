„A magyar válogatott hivatott arra, hogy az összes világversenyről érmet hozzon” – Simon Petra az EHF portrésorozatában

„Simon Petra fiatal kora ellenére is nagy hatással van már most a nemzetközi női kézilabdára. Kulcsszerepe volt abban, hogy a magyar válogatott megnyerte harmadik junior Európa-bajnoki címét – méghozzá a torna három egymást követő kiadását – is 2023-ban, ahol az All Star-csapat tagja is volt” – mondja el a videóban a 20 esztendős magyar irányítóról Paul Bray, az EHF kommentátora.

Az említett utánpótlástorna kapcsán Simon Petra úgy fogalmazott: reméli, az ott nyújtott teljesítménye ad majd erőt számára az idei, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.

Az EHF kommentátora arról is beszélt, Magyarország az utóbbi években sikert sikerre halmozott junior szinten, ám „a felnőttek között még nem volt meg az áttörés. Viszont idén, hazai pályán, szurkolóik támogatásával bízhatnak abban, hogy most végre eljön az ő idejük is.”

Simon Petra ennek kapcsán kitért a rájuk nehezedő teljesítménykényszerre.

„A nyomást nehéz kezelni, hiszen feltörekvő tehetségként nagyon sok plusz teher van az életemben, és ebbe nem férnek bele a hibák sem. A magyar válogatott szerintem hivatott arra, hogy az összes világversenyről érmet hozzon haza, akár aranyérmet is. Lehet, hogy túlzottan pozitívan állok ehhez a kérdéshez, de számomra ez mindenképp egy célkitűzés.”

A műsorban szó esik a magyar kézilabda fanatikusairól is.

„A magyar szurkolók nagyon különlegesek, rendkívül szenvedélyesek, mindig támogatják élőben a csapatukat, és olyan hangosak, hogy nem lehet őket nem észrevenni” – fogalmazott Paul Bray, Simon pedig arról mesélt, megkönnyezik azt csapattársaival, hogy „ennyien, ilyen odaadással szurkolnak nekünk, hogy ilyen szurkolóink vannak.”

A TELJES MŰSOR:

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

AZ EURÓPA BAJNOKSÁG A-CSOPORTJÁNAK (DEBRECEN) PROGRAMJA A MAGYAR VÁLOGATOTTAL

November 28., csütörtök

18.00: Magyarország–Törökország

20.30: Svédország–Észak-Macedónia

November 30., szombat

18.00: Svédország–Magyarország

20.30: Észak-Macedónia–Törökország

December 2., hétfő

18.00: Észak-Macedónia–Magyarország

20.30: Törökország–Svédország