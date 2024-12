Estelle Nze Minko: Jó újra ezen a szinten látni a magyar válogatottat

(Fotó: AFP) A nyártól a Ferencvárost erősítő Laura Glauser az eddigi hat forduló során közel 39 százalékkal védte a franciák kapuját. A 31 éves klasszis Nze Minkóhoz hasonlóan megerősítette, az új kapitány csak kismértékben nyúlt bele a játékukba. „Sébastien már korábban is velünk volt, szóval pontosan tudta, hogyan dolgozunk, és nem is sokat változtatott rajta. Persze vannak saját elképzelései, de nem akart ajtóstul rontani a házba, nem is tehette, azzal csak káoszt okozott volna” – jelentette ki lapunknak Glauser, akit arról is kérdeztünk a mieink elleni mérkőzés kapcsán, motivációt jelent-e a csoportelsőség mellett a számukra, hogy az elődöntőben elkerüljék a nagy rivális Norvégiát. „Ha bajnokok akarunk lenni, a legjobbakat is meg kell vernünk. Szóval nem számolgatunk, hogy mi lenne jó nekünk az elődöntőben, egyszerűen csak azért szeretnénk nyerni kedden, hogy folytassuk a remek sorozatunkat” – mondta, majd a mieinket méltatta. „Csak az elismerés hangján tudok beszélni a magyarokról, kemény meccs elé nézünk. Minden poszton remek játékosok alkotják a magyar csapatot, nagy harcra számítok. Ha az utóbbi évek építkezésére gondolunk, a magyarok megérdemelték már, hogy újra ott legyenek nagy tornán a négy között. Több játékossal nap mint nap együtt dolgozom a Ferencvárosnál, és látom, mennyi munkát beletesznek a fejlődés érdekében. Kívülről is szembetűnő az a kiegyensúlyozottság és küzdeni tudás, ami jellemzi őket.” Glauser már közel fél éve Magyarországon légióskodik, ezzel kapcsolatban megjegyezte, egyszerűen ment számára a beilleszkedés. „A társak, a klub körül dolgozók és a szurkolók is csodálatosan fogadtak, igazán otthon érzem magamat a kislányommal együtt. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy egészséges közegbe kerültem, ide értve az edzővel való kapcsolatunktól kezdve a menedzsmenttel való viszonyunkat. A szurkolók állandóan mögöttünk állnak, imádom az itteni meccsek atmoszféráját, jól illik a személyiségemhez, ugyanis én is szenvedélyes vagyok a kapuban. Ezért is várom nagyon a keddi meccset, mert tisztában vagyok vele, milyen hangulatra számíthatok a magyar drukkerektől.” N. T.