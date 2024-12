Golovin Vlagyimir: Valamennyit biztosan visszaadtam Magyarországnak, de még nagyobb álmaim vannak

„Két jó és felkészült csapat játszott egymás ellen, hatvan percig kiélezett csata volt, sok fordulattal, ezekre próbáltunk mindig reagálni. Ezen a napon szerintem jobban akartunk meccs közben, jobban akartuk ezt az érmet, jobban küzdöttünk. Biztos vagyok benne, hogy ennek köszönhető a győzelmünk – fogalmazott a kapitány. – Ha akarsz, küzdesz és csinálod, akkor a befektetett munka mellé a szerencse is melléd pártol. Nagyon »darabos« volt a meccs, mindkét oldalról. Az első félidőben kétszer is majdnem megszereztük a labdát a kipattanóból, de Pauletta Foppa fejezte be végül góllal a támadást. De ezek a dolgok később mindig kiegyenlítődnek a mérkőzésen belül, hogy kifelé vagy befelé pattan a labda, nálunk is volt ilyen szituáció. Nagyon hosszú ideig nem szerepeltünk a világversenyek végjátékban, most sikerült. Rendkívül büszke vagyok a csapatomra, hogy végig küzdött. Nem minden sikerült a játékban, de a szívünk és az eszünk is a helyén volt, a kritikus szituációkban mindig akadt, aki jól döntött.”

A torna egy korábbi szakaszában arról beszélgettünk a szövetségi kapitánnyal, hogy már több mint három évtizede hazánkban él és dolgozik, magyar állampolgársággal is rendelkezik, ezzel kapcsolatban elmondta, úgy érzi, tartozik Magyarországnak, amiért „befogadta” őt 22 éves korában, amikor még nem volt kész játékos. Nagyon sokat tanult, jó edzői voltak és vallja, semmi sincs ingyen az életben, amit kapsz, azt vissza kell adnod, ebből a szempontból nézve valamennyit azért sikerült visszaadnia ezen az Eb-n.

„Még mindig tartozok – vallotta be Golovin, amikor az éremszerzés után újra felhoztuk neki ezt a témát. – Vannak még terveim, remélem, a csapat is így gondolja. Valamennyit biztosan visszaadtam, igen, de még nagyobb álmaim vannak, nemcsak nekem, hanem a lányoknak. De nyilván nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, örüljünk most ennek a pillanatnak, emlékezzünk erre a győzelemere és az éremszerzésre.”