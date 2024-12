Megszórta ellenfelét az ETO, ilyen sok gólt még nem dobott a női kézi NB I mostani idényében

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–VÁCI NKSE 47–20 (22–5)

Győr, 2291 néző. V: Garai, Varasdi

GYŐR: SAKO – Hovden 2, Rju Un Hi 6, NZE MINKO 4, BRATTSET 7, De Paula 5, Fodor Cs. 3. Csere: S. Toft, Győri A. (kapusok), Dulfer 2, HOUSHEER 7 (4), Győri-Lukács 1, Blohm 4, K. Jörgensen, VAN WETERING 6. Edző: Per Johansson

VÁC: Bukovszky – Miklós K., AFENTALER 7 (5), CSÍKOS 7, Tyiskov-Helembai 2, Háfra N., Wald. Csere: Zaj (kapus), Juhász G., Varga E. 1, Pálffy 2, Kurucz, Pelczéder 1, Kacsó. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–0. 10. p.: 10–0. 15. p.: 14–2. 20. p.: 18–3. 25. p.: 19–5. 34. p.: 25–5. 38. p.: 29–7. 41. p.: 30–10. 47. p.: 34–12. 54. p.: 40–17

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Jól felkészültünk a Vác játékából, ezt bizonyítja a csak öt kapott gól az első harminc percben. Az egész mérkőzésre érvényes a csapat fegyelmezett játéka, a taktikai utasítások betartása, a játékperceket is jól tudtuk elosztani a pályára lépők között.

Horváth Roland: – Sajnos a játék minden elemében jobb volt a hazai csapat. Tisztában vagyunk az Audi ETO képességeivel, gyors játékával, ezzel szemben a mi csapatunk lényegesen a tudása alatt teljesített, és hozzáállásban is több kell a Győrben mutatottnál.

Tudósított: MOHAY GÁBOR

MOL ESZTERGOM–MOYRA-BUDAÖRS HANDBALL 36–26 (18–9)

Esztergom, 650 néző. V: Hargitai, Markó

ESZTERGOM: HERCZEG 1 – KOVÁCS ANETT 4, BALLAI B. 2, KISFALUDY 4, Szucsánszki, FARAGÓ LEA 8 (3), Hajtai 3. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Nick 2, Mlinkó 2, Teplán 2, KÁRMÁN 6, Horváth F. 1, Bede 1, Majoros, Szőke. Edző: Elek Gábor

BUDAÖRS: Vártok R. – Sztankovics K., Bardi 2, Gorilszka, Marincsák 2, Horváth P., SZÖLLŐSI-SCHATZL 3. Csere: Dobány, Bőle (kapusok), Szekerczés 4 (2), Schneider 2 (1), Farkas Júlia 2, Hudák 2, LENGYEL E. 3, Vártok T. 2, UHRIN 4. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3–0. 14. p.: 8–3. 20. p.: 12–4. 25. p.: 15–5. 37. p.: 22–9. 48. p.: 30–19. 52. p.: 35–19. 57. p.: 35–24

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Nem voltam nyugodt a mérkőzés előtt, mert az elmúlt napok edzésmunkája nem tetszett, ráadásul sok idő telt el tétmérkőzés nélkül. A lányok azonban nagyon komolyan vették a meccset, az első félidőben védekezésben kiemelkedőt nyújtottak, amivel el is döntöttük a találkozót. Minden játékosomnak tudtam lehetőséget adni, aminek legalább annyira örülök, mint a győzelemnek.

Buday Dániel: – Csalódott vagyok, de a hazai csapat a játék minden elemében felülmúlt minket. Az első félidőben megilletődötten játszottunk, védekezésben és támadásban is gyengén teljesítettünk. A másodikban már mutattunk életjeleket, addigra azonban eldőlt a mérkőzés.

Tudósított: KUN ATTILA

DVSC Schaeffler–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 42–23 (18–12)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

December 21.

Vasas–Mosonmagyaróvár 28–34

December 22.

Kisvárda–DKKA 28–24

December 28.

MTK–Fehérvár 26–31

Szombathely–FTC 18–36