Női kézilabda NB I: az FTC szombathelyi sikerrel hangolt a Győr elleni rangadóra

A hosszú szünet után, két edzésnappal a háta mögött Szombathelyen folytatta a bajnokságot a címvédő FTC, amely hat friss Eb-bronzérmes magyar válogatott játékosából ötöt nevezett erre a mérkőzésre. A kapusok közül ugyanis ezúttal a nemzeti csapatunk kapitánya, Böde-Bíró Blanka volt a kimaradó, rajta kívül Andrea Lekics, Angela Malestein és az ujjtörésből lábadozó Hársfalvi Júlia nem tudták vállalni a játékot.

A feljutóként az NB I-ben eddig jól szereplő hazaiak a meccs elején kétgólos előnyre tettek szert a nehezen belemelegedő Fradival szemben, azonban utána tizenöt percen keresztül nem tudtak betalálni. Ezt kihasználva az FTC egy kilences sorozattal fordított, a kapujában Janurik Kinga húzta le a rolót, míg a mezőnyben Simon Petra és Márton Gréta termelték a gólokat.

A második játékrészben egyre több lett a hazai technikai hiba, a Szombathely hét a hat elleni játékából több üres kapus gólt is elért Allan Heine csapata. Hiába lett kilenc góljával a mezőny legeredményesebbje az NB I góllövőlistáját is vezető szombathelyi Pődör Rebeka, az FTC összességében kétszer annyi találatot ért el, mint ellenfele. A Janurikot váltó Laura Glauser majdnem ötven százalékkal zárt, míg társai több látványos megoldást is bemutattak. Valerija Maszlova például cundergólt ért el, Simon balszélsőből is eredményes volt, míg Szöllősi-Zácsik Szandra bombagóllal szállt be a hajrában. Egy hét múlva a Győri ETO elleni szuperrangadó vár a nagy riválisával ellentétben egy pontot már elhullajtó Ferencvárosra.

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

SZOMBATHELYI KKA–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 18–36 (9–16)

Schaeffler Aréna Savaria, 2700 néző. V: Altmár, Horváth.

SZKKA: N. De Almeida – Akijama 1, Djatevszka 1, PŐDÖR R. 9 (3), Szmolek 2, Pődör B. 1, Kazai. Csere: Csatlós (kapus), Török Fanni, Kulcsár D. 1, VARGA N. 2, Szeberényi, Dombi, Balogh P. 1, Gönczöl. Edző: Bo Rudgaard

FTC: JANURIK 1 – MÁRTON G. 5, Bölk 1, CVIJICS 4, Edwige, DMITRIJEVA 3, Papp D. 4. Csere: GLAUSER (kapus), O. Kanor, Tomori, SIMON P. 7 (2), Balázs B., Klujber 3 (3), Bordás 1, Maszlova 4, Szöllősi-Zácsik 3. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 5–5. 17. p.: 5–6. 23. p.: 6–12. 27. p.: 7–14. 36. p.: 10–20. 41. p.: 12–24. 46. p.: 14–27. 53. p.: 16–31. 56. p.: 16– 34.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 3/4, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Bo Rudgard: – Az első negyed órában nem volt gond, de aztán a Fradi ritmust váltott, támadásban rengeteget hibáztunk, a vendégek kapusai remekül védtek. Sok helyzetünk volt eleinte, de nem tudtunk élni a lehetőségekkel. Persze, az eredmény miatt csalódott vagyok, de dolgozunk tovább, készülünk a januári folytatásra.

Allan Heine: – Összességében hosszú szünet után kellett ismét bajnokit játszanunk. Eleinte a védekezés nem állt össze teljesen, de a kapusteljesítmények feljavultak. A későbbiekben már pontosabbak és koncentráltabbak voltunk. Így, az év utolsó meccsén azt kell mondanom, szép évet zárunk, ugyanakkor várjuk az eseménydús folytatást.

MTK BUDAPEST–ALBA FEHÉRVÁR KC 26–31 (13–14)

Riz Levente Sport és Rendezvényközpont, 500 néző. V: Paska, Vastag

MTK: Christe – Dávid-Azari 2, KEKEZOVICS 4, Dakos 3, FERENCZY F. 5, Poczetnyik L. 3, FEKETE B. 5. Csere: Szőke, Marinovic (kapusok), Lapos, Bujdosó-Gerháth 2, Tóth A., Bouti, Tóth M. 1, Andróczki 1 (1). Edző: Vágó Attila

FEHÉRVÁR: Hadfi – SZABÓ-MÁYER 8 (3), Szmbatjan 3, Da Costa, Tolnai, Kövér 3, TAKÓ 5. Csere: AALLA (kapus), Kocsis B., SZABÓ K. 8 (4), UTASI 4, Sulyok. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 10. perc: 8–3. 16. p.: 10–8. 27. p.: 12–12. 40. p.: 19–17. 51. p.: 21–24. 57. p.: 24–29.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Vágó Attila: – Mindkét félidőt jól kezdtük, a másodikban ahogy a kezdőcsapat folyamatosan fáradt, a cserékkel nem tudtunk olyan játékot nyújtani, mint addig, ennyi védéssel pedig nem lehet mérkőzést nyerni.

Szuzana Lazovics: – Jó meccset játszottunk, az MTK az első tíz percben elhúzott, de a félidőre feljavultunk, a második félidőben jobban is játszottunk ellenfelünknél, ráadásul volt néhány extra teljesítmény a csapatunkban, a kapusaink is jól teljesítettek.