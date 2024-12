Golovin Vlagyimir: Még sok tapasztalat kell, hogy az ehhez hasonló csatákat meg tudjuk nyerni

Szokatlan helyzet állt elő a franciák elleni kedd esti vereség után a debreceni Főnix Aréna vegyes zónájában, hiszen Golovin Vlagyimirnak sorozatban hat győzelem után először kellett vereséget értékelnie.

„Egyértelmű, hogy most is büszkék lehetünk, de ilyenkor azért fáj a vereség – mondta a szövetségi kapitány. – Tisztában voltunk vele, hogy a románok legyőzése után a következő három meccset az elitbe tartozó riválisokkal szemben vívjuk. Mi is erre a szintre szeretnék eljutni, már kopogtatunk az ajtón, de ez a meccs azt is megmutatta, hogy erre még nem állunk teljesen készen. A legfontosabb, hogy most sem adtuk fel, küzdöttünk, szerettük volna megfordítani az állást. Az az igazi erőssége a csapatunknak, hogy vesztett helyzetben sem hagyja magát, most viszont végül a rutinosabb együttes győzött. A franciák jobban kihasználták a hibáinkat, mint mi az ő hibáikat. A második félidőben nagyon nehezen kerültünk helyzetbe, és ha sikerült is, nem tudtuk gólra váltani az akciókat. Ez sem vitte el azonban a lendületünket, mentünk előre végig, ez a legfontosabb. Hálásak vagyunk a közönségnek, a vereség után is mindenki maradt a helyén a lelátókon és megtapsolta a csapatot: biztos vagyok benne, ez erőt ad nekünk ahhoz, hogy a következő mérkőzésnek is ugyanolyan elánnal menjünk neki, mint az eddigi feladatoknak.”

Golovin szerint az első félidő elején a francia vezetés megfogta a csapatot, nem működtek a húzások támadásban, a védekezés viszont rendben volt.

„Tudtuk az elején is, hogy minden eladott labda vagy technikai hiba olyan, mint egy öngól – folytatta a tréner, aki kiemelte a szünet után több védéssel beszálló győri kapus, Hatadou Sako teljesítményét is a rivális kapujában. – Az első időkérést követően összeszedtük magunkat, kevesebb hibával játszottunk, labda nélkül is egyre többet kezdtünk el mozogni, sikerült helyzeteket kialakítani és be is fejezni. A második félidőben néha a nagy akaratnak nyögés lett a vége, de nem lehet bántani őket, mindent megtettek a lányok, hogy ezúttal is győzelemmel zárjanak. Még sok tapasztalat kell, hogy az ehhez hasonló csatákat meg tudjuk nyerni.”

Az elődöntő előtti napokról Golovin elmondta, szerda délelőtt repülnek Bécsbe, ahol délután rehabilitációs munkát végeznek, majd lesz még egy napjuk, hogy felkészüljenek a norvég válogatottból. Az csak szerda este, a másik középdöntős hatosban sorsdöntőnek számító Dánia–Hollandia találkozó után derül ki, hogy pontosan mikor rendezik meg a mi elődöntőnket péntek este.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 4. (UTOLSÓ) FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 30–27 (13–13)

Debrecen, Főnix Aréna, 3639 néző. Vezette: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Granier 2, Flippes 3, FOPPA 5, Horacek 4 (3), NZE MINKO 4, VALENTINI 5. Csere: SAKO (kapus), Zaadi 2 (1), Grandveau, C. Lassource 1, O. Kanor, Toublanc, D. Lassource, Ondono 3, Bouktit 1. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY 1 – Győri-Lukács 4, KLUJBER 9 (7), Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl. Csere: Böde-Bíró (kapus), Papp N., Márton G. 3, Simon P. 2, Juhász G. 2, Bordás, Faluvégi D. 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 9. p.: 4–0. 12. p.: 5–3. 15. p.: 7–3. 20. p.: 10–6. 24. p.: 10–8. 27. p.: 12–10. 32. p.: 16–13. 40. p.: 20–18. 44. p.: 22–20. 48. p.: 24–22. 52. p.: 27–23. 57. p.: 29–25

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 4/4