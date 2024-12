Az előző idény BL-döntőse látogat Szegedre

KÖZEL ÁLLT a pontszerzéshez Aalborgban az OTP Bank-Pick Szeged a két csapat legutóbbi találkozóján. Az október 16-i mérkőzés végén, egygólos dán előnynél Sebastian Frimmel időn túli hétméterest dobhatott, azonban annyira a szélére akarta helyezni, hogy nem találta el a kaput, így maradt a 29–28-as eredmény. Azt követően előbb Csurgón, majd hazai pályán a Kolstad ellen is kikaptak a szegediek, de a kisebb gödörből novemberre kimásztak: hosszú idő után legyőzték a veszprémieket, majd a Bajnokok Ligájában oda-vissza felülmúlták a Kielcét, a Kolstadnak pedig idegenben vágtak vissza a Pick Arénában elszenvedett vereségért. Az utolsó idei nemzetközi találkozót a csoportja második helyéről várja Michael Apelgren együttese. A nyáron kinevezett svéd vezetőedző a klub honlapjának arról beszélt, nagyon kemény és remek játékerőt képviselő ellenfél érkezik hozzájuk.

„Hétről hétre bombaerős csapatok ellen kell mérkőznünk. Nekünk minden találkozón a maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, ezúttal is erre lesz szükségünk. Az a legfontosabb, hogy továbbra is higgyünk benne, hogy minden esélyünk megvan a a győzelemre, még ha biztos is vagyok benne, hogy lesznek nehéz pillanatok a hatvan perc alatt. Hinni kell magunkban, és akkor nem lesz semmi gond” – mondta Apelgren, hozzátéve, a szurkolók hisznek bennük, ami energiát ad nekik, a Pick Aréna varázslatos környezetében pedig minden lehetséges.

A negyeddöntőt érő második helyért nagy csata zajlik a csoportban, a tizenkét pontos szegedieknél csupán egy-egy egységgel gyűjtött kevesebbet a ­Nantes és az Aalborg is, így kiemelt jelentőségű a csütörtöki mérkőzés. Tudja ezt a rutinos jobbszélső, Martin Larsen is, aki Bánhidi Bencét és Janus Smárasont emelte ki a meccs előtt. „Készen kell állnunk arra, hogy sokszor hét a hat ellen játszanak. Ráadásul sok tehetséges játékosuk van, Bánhidi Bence mindig gondot okoz, Janus Smárasont is jól meg kell fognunk, meg kell próbálnunk megállítani a kettejük közötti interakciót.” Larsen hozzátette, nehéz meccsre számít, a szegediek pedig jobbnak tűnnek, mint egy korábban, ami szerinte annak köszönhető, hogy a svéd Michael Apelgren személyében jó edzőt kaptak, valamint több skandináv játékos érkezett hozzájuk.

A 2021 végén átadott Pick Arénában eddig kétszer találkozott a két csapat, 2022. október 6-án súlyos, tizenkét gólos vereséget szenvedtek a szegediek, egy évvel később 34–27-re nyertek a Tisza-partiak.

FÉRFI KÉZILABDA BL

B-CSOPORT

10. FORDULÓ

Szerda

Fredericia–VESZPRÉM 31–40

Peliszter–Plock 21–18

Csütörtök

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Aalborg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Barca (spanyol)–RK Zagreb (horvát) (Tv: Sport1)