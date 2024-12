A német listavezető magyar játékosa szerint eddig uralták a félszezont

A Melsungen pénteken a Göppingen otthonában játssza utolsó mérkőzését a Bundesligában a téli szünet előtt, de mivel jelenleg négy pont az előnye a tabellán, biztosan az élről várja majd a februári folytatást.

„Szerintem óriási a teljesítményünk, hiszen végig uraltuk ezt a félszezont” – értékelt az M1 aktuális csatornán a beálló. Hozzátette, két gyengébb meccsük volt, de azok közül az egyiket – Eisenachban – meg is nyerhették volna az utolsó pillanatban. Ezeken kívül nagyon jól sikerült az évad a Német Kupában és a bajnokságban is.

„Jól felkészültünk erre a szezonra, és nagyon jól ment az egész csapatnak, magamat is beleértve, hiszen ez egy csapatsportág. A bajnokságban nekünk van a legjobb védekezésünk, ez nagyon fontos tényező” – szögezte le.

A védekezőspecialista Sipos szerint – aki eddig 19 gólt szerzett a bajnoki évadban – az a legfontosabb, hogy minden játékosuk egészségesen térjen vissza a januári világbajnokságról. Reményei szerint képesek lesznek folytatni a jó szériájukat. Leszögezte, lépésről lépésre kell haladniuk, hiszen most még nagyon korai lenne azon gondolkodni, hogy a bajnokságban jelenleg hányadik helyen állnak, és már az idény végét tervezgetniük, mivel a német bajnokságban „minden a feje tetejére állhat”.

„Ha az utolsó mérkőzésünk előtt is előnyben leszünk, akkor gondolkodhatunk azon, hogy akár meg is nyerhetjük. Addig szerintem ezzel nem szabad foglalkoznunk” – fűzte hozzá. Sipos elárulta, ilyen szezonkezdésben reménykedtek, és felidézte, hogy az előző évaduk is jól kezdődött, de utána hullámvölgyek és sérülések jöttek. Idén kevesebb a sérültjük és sokkal stabilabban teljesítenek. A 87-szeres válogatott beálló rávilágított, hogy gyakorlatilag két-három naponta meccset játszanak, hiszen a Bundesligán és a Német Kupán kívül az Európa-ligában is érdekeltek.

„Ez a tempó eléggé hajtós és nehéz, s a mérkőzések nem olyan egyszerűek, szóval bármelyik csapat bármikor legyőzhet bárkit, ezért alaposan fel kell készülni” – magyarázta. Elárulta, az olimpia után csak öt pihenőnapja volt, és most is csak ennyi lesz a világbajnoki felkészülés kezdete előtt. Ez fizikálisan és mentálisan sem egyszerű, ennek ellenére nagyon szeret a Bundesligában szerepelni, ahol mindig telt ház előtt játszanak.

„Az lesz a legfőbb célom, hogy minél többet pihenjek ebben az öt napban, és egy kicsit a családra tudjak koncentrálni, hiszen ők kevesebbet kapnak belőlem szezon közben. Utána természetesen nagyon várom, hogy elkezdjük a felkészülést, hiszen mindig öröm hazamenni a válogatottba” – nyilatkozta.