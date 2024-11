Jön az idény első Szeged–Veszprém rangadója

Izgalmas rangadóra van kilátás az ősi rivális Szeged és Veszprém között. Az esélyeket illetően hiba lenne abból kiindulni, hogy az előző idény mind a hét szuperrangadóját az Építők nyerte meg. A nyáron ugyanis a Tisza-partiak is megerősödtek, és az őszi teljesítményük alapján megvan rá az esélyük, hogy megszakítsák a rossz sorozatot.

A nyáron kinevezett svéd vezetőedző, Michael Apelgren nyugalma és magabiztossága hamar átragadt játékosaira, akik a skandináv taktikai elemeket is egyre inkább elsajátítják. Védekezésben ez könnyebben megy, támadójátékban van elmaradás az elmúlt évtizedben használt spanyol iskolához képest.

A Szeged gyors átmenetekkel próbál meg könnyű gólokat szerezni, ilyenkor fenn marad két beállóval, Bánhidi Bence, a francia Jérémy Toto és az orosz Gleb Kalaras is alkalmas rá, hogy egy-két gyors húzás után megtalálják a labdával. A két új irányító közül a szerb Lazar Kukics is bizonyította már, hogy jó vétel volt, de az izlandi Janus Smárason az, akin nagyon sok múlik. A 29 éves karmester pozitív élményekkel térhet vissza klubjához a válogatott szünet után, hiszen az Eb-kvalifikációban a bosnyákokat és a grúzokat is legyőzte csapatával, ő maga pedig sok időt töltött a pályán és összesen kilenc gólt szerzett.

Még nála is eredményesebb volt a horvát válogatottal szintén mindkét találkozóját megnyerő Mario Sostaric, aki 16-szor köszönt be. Óriási formában várja a rangadót, mind a bajnoki, mind a BL-góllövőlistán a második helyen áll. Ha a Szegednek sikerül kellően szélesen támadnia, azaz Sostaric mellett másik szélsőjét, az osztrák Sebastian Frimmelt is minél többször képes lesz helyzetbe hozni, jó esélye lesz a győzelemre.

Szüksége is van a két pontra, miután októberben váratlanul kikapott Csurgón, amivel lépéshátrányba került legnagyobb riválisával szemben.

Veszprémben szintén új szelek fújnak, nyár óta a Barcával három BL-címet nyerő spanyol Xavier Pascual diktál, nem is akárhogy. Összességében a szurkolóknak nem lehet panaszuk a csapatra, amely megnyerte a klubvilágbajnokságot, az NB I-ben százszázalékos és a BL-ben is csak a Sporting volt a „kriptonitja”. A szédületes őszt produkáló portugálok sokszínű támadójátékukkal szétszedték a veszprémi védelmet, és 39–30-ra diadalmaskodtak.

Jehja el-Dera sérülése azért átírta az Építők terveit, de az izlandi Aron Pálmarsson visszatérésével óriási játékintelligenciájú kézilabdázóval sikerült pótolni az egyiptomi balátlövőt. Beilleszkedése zökkenőmentes lehet, mert ismeri Pascual játékrendszerét. Ugyanez igaz a horvát Luka Cindricre, aki másodvirágzását éli Veszprémben. Ők ketten Nedim Remilivel kiegészülve olyan triót alkotnak, amelyért érdemes kijárni a meccsekre.

Mindhárman képesek eldönteni a szombatihoz hasonló rangadókat, éppen ezért a Veszprém a favorit, a Szegednek pedig jó kapusteljesítmény mellett valami váratlant kell húznia a győzelemért. Ez akár a hét mezőnyjátékossal való támadójáték is lehet.

VÉLEMÉNYEK Michael Apelgren, a Szeged edzője: – Szinte mindennel elégedett vagyok, amit eddig csináltunk, egyetlen időszakot leszámítva – októberben sok problémánk volt, akkor a teljesítményünk visszaesett, illetve sérülésekkel is meg kellett küzdenünk. Csodálatos érzés készülni egy ilyen szuperrangadóra. Várom az első szegedi találkozót, kimondottan szeretem az ilyen megméretéseket, játékosként is élveztem, ezért is maradtam a kézilabda mellett, mert imádtam ebben a hangulatban játszani. Xavier Pascual, a Veszprém edzője: – Fantasztikus érzés, hogy megélhetjük ezt a rangadót. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz a játék, hiszen mindkét csapat nagyon jó formában van. Semmiről sem dönt a találkozó, mégis fontos, főleg, hogy lássuk, hol tartunk. A Szeged nagyon jó kézilabdát játszik ebben az idényben, elég erős csoportba került a Bajnokok Ligájában, szóval nem lesz könnyű dolgunk.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

Szombat

15.30: FTC-Green Collect–ETO University HT (Tv: M4 Sport)

18.00: Dabas KC–CYEB-Budakalász

18.00: Carbonex-Komló–Csurgói KK

18.00: NEKA–PLER-Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Veszprém HC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE

Pénteken játszották

Mol Tatabánya KC–Eger 34–31 (19–15)