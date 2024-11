Hanusz Egon: Szerencsére még időben kapcsoltunk

Két novemberi Eb-selejtezőjét magabiztos különbséggel nyerte meg a magyar férfi kézilabda-válogatott, a szlovákokat öt, a finneket pedig kilenc góllal verte, a győzelmek pedig még úgy sem forogtak veszélyben, hogy a játék mindkét találkozón hullámzó volt. Sőt, a másodikon a félidei szünet után nagyobb gödörbe is került a csapat, amiből tíz percébe került kimászni.

„Kicsit bent ragadtunk az öltözőben a második játékrészre, koncentrációs problémáink voltak, amit a számos kihagyott ziccer és eladott labda mutatott – mondta a Nemzeti Sportnak Hanusz Egon, a portugál Benfica irányítója. – Az első félidőhöz képest egyáltalán nem volt feszes a védekezés, és ha az ellenfél megérzi, hogy van esélye, nehézzé tudja tenni a meccset még akkor is, ha papíron nem számít esélyesnek. De szerencsére még időben kapcsoltunk, és az utolsó negyedórában nem volt kérdés, ki győz. Tudat alatt talán kicsit meg is könnyebbültünk a tízgólos vezetés után, de a kapitány, Chema Rodríguez is azt mondta, hogy ezt még egyszer nem engedhetjük meg magunknak. Meg kell nyomni a második félidő elejét, és ha a hajrára megmarad a csaknem tízgólos előnyünk, akkor el is dőlt minden. Egy erősebb csapat ellen ez döntő lehet, ezért tanulni kell belőle.”

A játékos szerint a néha akadozó játék fő oka, hogy mindenki terhelésből érkezett, az első összecsapás előtt pedig csak kettőt edzettek, ami nem könnyítette meg a dolgukat. Ráadásul Szlovákia és Finnország is meglepte őket a kimondottan kemény védekezéssel, amit csak fokozott, hogy több játékost nem is ismertek az ellenfél keretéből, és még sosem játszottak ellenük.

„Ez nem mentegetőzés, hiszen ettől még meg kellett nyerni, és meg is nyertük a két meccset, de már nincs olyan csapat, amely ne játszana jó kézilabdát. A másik csoportban például a spanyolok hazai pályán csak egy góllal tudták legyőzni az olaszokat, akik aztán egy góllal megverték a szerbeket. Látványosan kezd kiegyenlítődni a mezőny – fogalmazott Hanusz. – Ma már mindenki agresszívan védekezik, én nem is éreztem olyan nagy különbséget a szlovákok és a finnek stílusa között, viszont biztosan nehéz lesz még egyszer így meglepni minket, mert legközelebb még jobban fel tudunk készülni belőlük, és nem ilyen »szenvedős« lesz a győzelmünk.”

A 27 éves játékos a nyáron váltott klubot, a német Bundesligából, Stuttgartból igazolt Portugáliába, a Benficába, és bevallása szerint nem volt egyszerű a váltás, amit a két bajnokság közötti különbség okozott. Németországban hozzászokott a nagy fizikai igénybevétellel járó mérkőzésekhez, a portugál liga kevésbé kemény, ugyanakkor jóval technikásabb.

„A két bajnokság erősségét nem lehet összehasonlítani, a Bundesliga magasabb szintet képvisel, de az Európa-liga-indulás megadja azt a pluszt Lisszabonban, amire úgy érzem, szükségem van, és a fejlődésre elsősorban ezeket a mérkőzéseket igyekszem felhasználni – tette hozzá Hanusz. – A bajnokságban van négy nagyobb játékerőt képviselő csapat, a Porto, a Sporting, a Benfica és a Braga, de a Madeira is elég kellemetlen ellenfél. A többi gárda gyengébb, de ha nem koncentrálsz eléggé, könnyen pontot vagy pontokat veszíthetsz, ezért figyelni kell minden bajnokin. Van néhány csapat, amely akár hatvan percen át is hét a hat ellen támadójátékkal jön előre, a német bajnoksághoz képest, amelyben a keménység és a fizikai felkészültség nélkül nem lehet érvényesülni, itt nagyobb az edzők taktikai repertoárja, több figura van. Újra spanyol edzővel dolgozom, a játék is jobban passzol Chema Rodríguez rendszeréhez, ezért örülök, hogy év közben is sokat tudom gyakorolni.”

A magyar válogatott a januári világbajnokság után jövő márciusban és májusban játszik legközelebb Eb-selejtezőt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS EB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

MÁRCIUS 12.

Montenegró–Magyarország

MÁRCIUS 15/16.

Magyarország–Montenegró

MÁJUS 7/8.

Szlovákia–Magyarország

MÁJUS 11.

Magyarország–Finnország