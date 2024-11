Chema Rodríguez: Örülök, hogy játékosaim egyre meghatározóbb szerepbe kerülnek a csapataikban

„Jó újra itthon lenni, három hónapja nem jártam Magyarországon. A Wisla Plockkal a lengyel bajnokságban jól állunk, ősszel a Kielcét már kétszer is legyőztük. A Bajnokok Ligájában lehetne több pontunk, tovább kell dolgozunk, és ott is jönnek majd az eredmények. Sok sérültünk van, ezért gyakorlatilag mindig a pályán kell lennem, de az elmúlt két év után örülök neki, hogy ennyi lehetőséget kapok. Szlovákia ellen is a védekezésünk a legfontosabb, ami ha jó kapusteljesítménnyel párosul, akkor nem lehet kérdés a győzelem. Tiszteljük az ellenfelünket, maximálisan felkészülünk a taktikájukra.”