Székely Márton: Nem titkolt célom, hogy a jó teljesítménnyel Chemának is felkeltsem a figyelmét

Székely Mártonnak felvetettük: nagyon meglepődtünk, hogy az első félidőben megszerzett hatgólos előny után izgulni kellett a végén a győzelemért.

„Mi is meglepődtünk. Az a baj, hogy megleptük saját magunkat. Az első félidő után azt beszéltük, hogy megnyomjuk az első tíz percet, nem számít az eredmény, nulla nulláról folytatjuk. Sajnos nem azt kaptuk, amit szerettünk volna, hogy tovább domináljunk a pályán, helyette ők domináltak. Nyilván meg fogjuk nézni. Nem gondolom, hogy a cserék beállása eredményezte ezt. Inkább szerintem az van, hogy ez az Európa-liga, egy másik tempó, egy másik szint. Lehet, hogy visszavett az energiánkból, ahogy az első félidőt kicsit megnyomtuk, talán elfáradtunk mindannyian. De nyilván ezekből tudunk tanulni nap mint nap. Remélem, hogy ezzel a két ponttal – mert nyilván ez a legfontosabb, ha már nem sikerült a gólkülönbségen olyan sokat javítani – tudunk jövő héten fókuszálni az Európa-ligára.”

Videónkban bővebben is beszélgetünk a két félidő közötti különbségről. Például arról, hogy Székely az első 30 percben 47 százalékkal védett – megkérdeztük tőle, hogy ez válogatott forma-e, hiszen már egy ideje nem számít rá Chema Rodríguez szövetségi kapitány. De szóba kerül az is, hogy gólt is dobott a meccsen, miközben állítása szerint éppen azért lett kapus, mert nem annyira szeretett gólt lőni.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, G-CSOPORT

Mol Tatabánya KC–HC Baník Karviná (cseh) 28–27 (16–10)

A csoport másik meccsén

Flensburg-Handewitt (német)–Sesvete (horvát) 42–25 (21–17)