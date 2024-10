Örüljünk, de kezeljük a helyén! – Vincze Szabolcs jegyzete

Az aranyéremnél viszont számomra fontosabb szempont, hogy alig telt el három hónap Xavi Pascual érkezése óta, s ezen a klub-vb-n már egyértelműen érezni lehetett a magyar bajnokcsapatra gyakorolt hatását. Hogy tudja, hogyan kell győzni, hogyan kell meccselni, mikor kell cserélni, mikor nem szabad belenyúlni, mikor kell hangosabban rászólni a játékosaira, vagy mikor kell háttérbe vonulni és hagyni a srácokat, hogy megtalálják a megoldást. Ezt az egyensúlyt pedig csak a több évtizedes tapasztalat eredményezi. Félreértés ne essék, nem akarom túlfényezni Pascualt, hiszen majd az idény végén kell mérleget vonni, mert az a tény, hogy az Építők megnyerte a klub-vb-t, még nem jelenti azt, hogy a Veszprém a BL fő esélyesévé lépett elő. Semmivel sincs rá több sansza, mint egy héttel ezelőtt volt. A nagy eufóriában pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy bár a gárda éles mérkőzésen most legyőzte a Barcát és a Magdeburgot, előtte azért kilenc góllal kikapott a Sportingtól – az is ugyanaz a csapat volt, ugyanazokkal a játékosokkal és ugyanazzal az edzővel.

És ha már itt tartunk, tegyük helyre a presztízs kérdését is! Mert lehet, hogy a klub-vb nem számít annyira rangos rendezvénynek, mint a Bajnokok Ligája, de attól még a bakonyiaknak ahhoz, hogy megszerezzék a trófeát, mégiscsak két nap leforgása alatt a világ két legjobb csapatát kellett legyőzniük, ami azt is jelzi, hogy továbbra is ezekkel a gárdákkal vannak egy szinten. Az is tény, hogy a Veszprém a kilencedik együttes, amelyik klub-vb-t nyert, és ezáltal olyan együttesekkel került egy társaságba, mint a Barca, a Magdeburg, a Füchse Berlin, a Ciudad Real vagy a THW Kiel.

Örüljünk a sikernek, de kezeljük a helyén! Mint ahogy a Sporting elleni BL-zakót is.

