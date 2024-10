Női kézi NB I: nem is lehetett kérdés a Győr győzelme a Vasas ellen

A tabellát magabiztosan, vereség nélkül vezető győri gárda szerda késő délután a mérkőzés előtt a kilencedik pozícióban álló Vasas otthonába látogatott, ahol nem meglepő módon nagyon könnyedén aratott győzelmet. Az első percekben a Vasas szerezte meg a vezetést, és ezt 3–2-ig meg is tartotta, ám sokáig nem reménykedhetett. Az ETO ugyanis ezt követően beizzította a rakétákat, és nemcsak megszerezte az előnyt, hanem azt folyamatosan növelni is tudta, a félidőre már egészen nyolc gólig duzzadt a különbség.

A folytatásban a Vasas jobban elkapta a ritmust, mint a találkozó első felében, de ez közel sem volt ahhoz elég ahhoz, hogy legalább a lépést tartani tudja a győriekkel, akik 14 góllal nyerték meg hatodik meccsüket az idényben. A Vasasnál Farkas Johanna és Mihály Petra voltak a legeredményesebbek 6-6 góllal, míg a túloldalon a norvég Emilie Hovden nyújtott átlagon felülit, mind a hét lövését gólra váltva.

Az Esztergom és a Vác csatája már sokkal kiélezettebre sikeredett. A hazaiak öttel is vezettek az első félidőben, ám a fordulás után összeszedte magát a vendéggárda, és hamar fel tudott zárkózni, igaz, kettőnél közelebb már nem sikerült férkőznie, így esztergomi győzelem született.

NŐI KÉZILABDA NB I

6. FORDULÓ

VASAS SC–GYŐRI AUDI ETO KC 26–40 (11–19)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 300 néző. V: Kovács T., Mándli

VASAS: MÉSZÁROS – MIHÁLY 6, Ferenczy D. 3, DUBÁN 3, Juhász F. 3, Szilovics 1, Oláh K. 1. Csere: Balog J. (kapus), FARKAS J. 7 (3), Dombi 2, Nagy N., Boldizsár, Varjas, Szabó L., Domokos, Mile. Edző: Konkoly Csaba

GYŐR: GYŐRI A. – HOVDEN 7, Housheer 2, BLOHM 8, Dulfer 4, Jörgensen 3, Fodor 4. Csere: BRATTSET DALE 5, De Paula 2, Rédecsi 2, Breistöl, KECELI-MÉSZÁROS 3. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 6. perc. 3–3. 16. p.: 5–11. 25. p.: 8–16. 34. p.: 12–23. 40. p.: 16–30. 52. p.: 21–36. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Az első játékrészben bosszantó bátortalanság miatt nem tudtuk megoldani a feladatokat. A második félidőben voltak olyan fellángolásaink, amikre a későbbiekben lehet építkezni. A részcélokból talán a lőtt gólok száma valósult meg.

Per Johansson: – Köszönöm a Vasasnak ezt a mérkőzést, én vagyok olyan öreg, hogy a nyolcvankettes Európa-kupa győzelem óta ismerem ezt a csapatot, s ezt elmondtam a játékosoknak is, hogy patinás klub ellen játszunk. A védekezés jó volt, a második félidőben a Vasas bátrabban játszott, és ez gólokban is megmutatkozott.

DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria 26–26 (12–13)

4. FORDULÓ

Mol Esztergom–Váci NKSE 27–25 (15–11)