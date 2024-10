Jelentős előnyt harcolt ki idegenben a Vác a női kézi El-ben

Az elmúlt szezonban El-csoportkörös Vác nem kezdte ígéretesen az idényt, az NB I-ben egy győzelem mellett két vereséggel áll a kilencedik helyen, miközben házigazdája négy forduló után hibátlan mérleggel vezeti hazája pontvadászatát. Herbert Gábor vezetőedző célja előzetesen olyan eredmény elérése volt a párharc idegenbeli mérkőzésén – a két fél első egymás elleni összecsapásán –, hogy a visszavágón együttese ki tudja harcolni a továbbjutást.

Ennek megfelelően az első játékrész derekán 16–8-ra vezetett a Vác, a szünetben pedig már 12 gólos előnyben volt. A második félidőben magabiztos előnye birtokában játszhatott a magyar együttes, amely így is tovább tudta növelni a különbséget, szinte formalitássá téve a jövő szombaton Vácott sorra kerülő visszavágót.

Csíkos Luca 12 góllal vezette sikerre a vendégcsapatot.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Cabooter Fortes Venlo (holland)–Vác 22–37 (12–24)

Venlo, 200 néző. V: Ilieva, Karbeszka (macedónok).

VENLO: Rovers – Söntgen 2, GRUMMEL 10 (2), Louwers, Albin 2, Toonen, Leunissen 1. Csere: Buckers (kapus), Kuipers 2, Marsman 2, De Graaf 1, Vaessens 1, Bouten 1, Heebing, Van den Nieuwenhuizen. Edző: René Baude

VÁC: Zaj – Miklós K. 4, CSERNYÁNSZKI 8 (4), Juhász Gréta 4, Varga Emőke 1, CSÍKOS 12, Pelczéder 3. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Afentaler 4 (1), Hajdu Gy., Kurucz, Kacsó 1 (1), Pálffy A., Wald, Fekete M. Edző: Herbert Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–5. 8. p.: 4–8. 11. p.: 6–10. 16. p.: 7–15. 22. p.: 8–22. 40. p.: 15–31. 50. p.: 17–34. 54. p.: 19–36. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Herbert Gábor: – Voltak videófelvételeink az ellenfélről, mégis nagyon nehéz volt a kezdés előtt megítélni, hogy milyen erőt képvisel. Az első félidőben támadásban kifejezetten jó megoldásaink voltak. Védekezésben akadt hiányérzetem, de amint az is összeállt, nagy különbséget tudtunk kialakítani a szünet előtt. A második játékrészben több felállást is kipróbáltunk, szerencsére így is növelni tudtuk az előnyünket. Ezen a meccsen megmutattuk, hogy a magyar bajnokság erősebb a hollandnál, örülök, hogy nem hoztunk szégyent a magyar ligára.