Kuczora Csenge csapata bejutott a döntőbe a női kézilabda Európa-ligában

Az előzetesen is esélyesebbnek számító Thüringer a 3. percben még hátrányban volt a Dijonnal szemben, ezt követően viszont előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette. A 20. perctől pedig folyamatosan növelte is előnyét a német csapat, amely a szünetben 21–15-re vezetett.

A Dijon a második félidőben sem tudta igazán szorossá tenni a küzdelmet, a Thüringer tartotta magabiztos előnyét, köszönhetően többek között a parádés dobóformát mutató Johanna Reichertnek, aki 16 góljával a meccs legeredményesebb játékosának bizonyult. Kuczora Csenge kétszer, a németek másik magyar játékosa, Szabó Anna egyszer volt eredményes a találkozón, amelyet végül 35–29-re nyert meg csapata, ezzel biztosította helyét a döntőben.

A nap másik találkozója sem alakult szorosan: a dán Ikast már a szünetben tíz góllal vezetett a német Blomberg-Lippe ellen, és ezt a különbséget meg is őrizte a lefújásig.

Vagyis a szombati döntőben Thüringer–Ikast döntőt rendeznek, míg a bronzéremért a Dijon a Blomberg-Lippével találkozik.

NŐI EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, GRAZ

ELŐDÖNTŐ

Thüringer HC (német)–Dijon (francia) 35–29 (21–15)

Blomberg-Lippe (német)–Ikast (dán) 18–28 (6–16)