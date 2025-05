„Nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet” – Kuczora Csenge az Európa-liga megnyeréséről

„Amikor elkezdtük ezt az egészet, nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet, és most itt vagyunk és ünneplünk – kezdte mondandóját a meccsen öt gólt szerző Kuczora Csenge, hozzátéve, hogy a négyes döntőbe jutás volt a legvadabb álma, amikor a Thüringerhez szerződött. – Ez jelent most mindent, és nagyon örülök, hogy sikerült megcsinálnunk. Az elején örömjáték volt itt a döntőben, de nagyon büszke vagyok erre a csapatra, mert nem gondoltuk volna, hogy sikerülhet. (...) Hál'istennek nem vagyok ez az izgulós fajta, de Herbert (Herbert Müller, a Thüringer vezetőedzője – a szerk.) is mondta, hogy »az sem baj, hogyha öttel mennek a félidőben«.”

„A meccs kezdete óta úgy voltunk vele, hogy próbáljuk tartani az Ikasttal a lépést, nem szabad elengedni őket? Herbert az öltözőben azt mondta nekünk, hogy ha az 53. percig tudjuk tartani velük a lépést, akkor ők is emberek és el fognak bizonytalanodni. Szerintem nagyon fontos volt a csapat lélektanát tekintve, hogy az első félidő végén visszajöttünk. Nekem is óriási élmény volt, hogy az Ikast ellen én is tudtam lerohanásgólt lőni” – így a fináléban egyszer betaláló Szabó Anna. A 20 éves játékos szerint a 13 gólig jutó Johanna Reichert játéka mellett a védekezés és a 29 százalékos hatékonysággal védő Dinah Eckerle teljesítménye volt a siker kulcsa.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, GRAZ

DÖNTŐ

Thüringer HC (német)–Ikast 34–32 (15–16)

Legjobb dobók: Reichert 13, Kuczora, Aizava 5-5, Szabó Anna 1, ill. Bakkerud 8, Lindqvist 7

A 3. HELYÉRT

Dijon (francia)–Blomberg-Lippe (német) 32–27 (16–10)

Ld: Vautier 8, ill. Vegue I Pena 7