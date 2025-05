„Az Eb-bronz mellé tettem az aranyérmet” – Kuczora Csenge az El-győzelemről

„Felejthetetlen élmény a négyes döntő és a győzelem – mondta lapunknak Kuczora, aki az Ikast ellen ötször talált be. – Úgy mentünk neki a hétvégének, hogy lesz, ami lesz, örömjátékként fogjuk fel. Tényleg így is sikerült, nagyon akartuk a győzelmet, mindent beleadtunk, amit tudtunk, és ez meghozta a gyümölcsét. Egyáltalán nem éreztem görcsösséget a csapaton, talán a Dijon elleni elődöntő előtt volt bennünk egy kis izgalom, a finálé előtt már egyáltalán nem tapasztaltam ilyet. Bizonyára ez is szerepet játszott abban, hogy ennyire jól játszottunk.”

A finálé szorosan alakult, jellemzően az Ikast vezetett, de a THC mindig vissza tudott kapaszkodni, Kuczoráék négygólos hátrányt is ledolgoztak, ám 1–0 után legközelebb csak a 43. percben vezettek. Ekkor azonban elkapták a fonalat, és öt perccel a vége előtt már ötgólos előnyben voltak, amiből kettőt sikerült megőrizniük.

„Készültünk az Ikast gyors játékára, tudtuk, ha azt visszafogjuk, pariban lehetünk. Megbeszéltük az elején, hogy ha öt góllal vezetnek, akkor sincs semmi baj, ha mi vezetünk ennyivel, akkor is képesek visszajönni, úgysem ekkor dől el a mérkőzés. Ha az ötvenötödik percben is a nyakukon vagyunk, akkor bármi megtörténhet. Így is lett, nagyon jó érzés volt felnézni az eredményjelzőre, amikor már öttel vezettünk.”

A junior Európa-bajnok és felnőtt Eb-bronzérmes balátlövő szerint egymásból merítettek erőt, tudták, mire képesek és csapatként működtek, mert mindenki megérti a másikat. Az arany­éremnek pedig már meg is van a helye.

„Ha az eddigi pályafutásom során elért sikereket kellene rangsorolni, akkor dobogóra tenném ezt az El-sikert. Már ki is tettem a lakásomban az Eb-bronz mellé az aranyat, nagyon szépen mutatnak együtt.”

A német bajnokság rájátszásában azonban még fontos mérkőzések várnak Kuczoráékra, az elődöntőben a címvédő Ludwigsburggal találkoznak.