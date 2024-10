A Veszprém esélyt sem adott a Dinamo Bucuresti-nek, kiütés lett a vége!

Annak azért volt némi pikantériája, mikor Ligetvári Patrik és Rosta Miklós együtt álltak be csereként, sokadszorra néztek egymással farkasszemet pályafutásuk során, tíz perccel a szünet előtt pedig Szergej Koszorotov lőtt akkora gólt tíz méterről, hogy rögtön saját védőt kapott. A vendégek szerb jobbszélsője, Dragan Djukics egészen a félpályáig kiment rá a hazai támadásoknál, de csak rövid ideig láthatta el kiemelt feladatát, mert öt perccel az első félidő vége előtt egy hetesnél fejbe dobta a kiegyensúlyozottan védő Rodrigo Corralest, így azonnal piros lapot kapott és végleg kiállították. Az eset után kicsit meg is zavarodott a Dinamo, gyorsan nyolcgólos hátrányba került, és maradt is a szünetig (19–11).

A második játékrészben Mikita Vajlupau találatával gyorsan tíz lett a felek közti különbség, mire jött a szurkolótábor ilyenkor szokásos „kiszámolósdija”. A sokkal jobban játszó hazaiak nem tudtak hibázni, remekül védekeztek, Corrales is egyre többször hárított, és mivel a Veszprémet nehéz megállítani, ha így lendületbe jön, a lényegi dolgok el is dőltek. A pályán azt csinált a vendéglátó, amit akart, a szurkolók pedig dalokkal és hullámzással szórakoztatták saját magukat, mert a meccs már minden volt, csak izgalmas nem. Még az is belefért, hogy a végét „elbohóckodják” a hazai játékosok, a Veszprém 36–24-re nyert, és újra versenyben van a csoport első két helyéért.