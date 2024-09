Női kézilabda NB I: idegenben győzött a Debrecen, kikapott a Mosonmagyaróvár

A Debrecen már az első percekben meglépett az MTK-tól, és a találkozón végig vezetve, nyolcgólos különbséggel nyerte meg a találkozót. A vendégeknél kiemelkedően játszott Océane Sercien-Ugolin és Vámos Míra: mindketten hat gólig jutottak a találkozón. Az MTK-nál kilenc gólt dobott Anna Kekezovics, de ez is kevésnek bizonyult a pontszerzéshez.

A másik délutáni mérkőzésen az Alba Fehérvár sokáig nagyon szoros meccset játszott a Mosonmagyaróvárral, a második félidő elején még csak egy gól volt a különbség a csapatok között. A hajrát jobban bírták a hazaiak, az utolsó öt percben már öttel vezetett a Fehérvár, amely 32–29-re nyerte meg a találkozót.

KÉZILABDA

NB I, NŐK

MTK BUDAPEST–DVSC-SCHAEFFLER 30–38 (10–18)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 200 néző. Vezette: Paska D. Vastag S.

MTK: Kubina – Andróczki 2 (2), Lapos 3, Dakos, Poczetnyik 2, Ferenczy 2, Fekete. Csere: Szőke, Christe, Bató, Dávid-Azari 5 (4), KEKEZOVICS 9, Tóth A. 2, Bujdosó-Gerháth 5, Tóth M., Hadnagy. Edző: Vágó Attila

DEBRECEN: GABRIEL 1 – Töpfner 5 (2), Sercien-Ugolin 6, Füzi-Tóvizi, Szabó N. 4, Thorleifsdóttir 4, Petrus. Csere: Ryde, Juhász 1, Grosch 3, Jovovics 3, VÁMOS M. 6, Dramac 3, Tóth M., Haggerty 2, Hornyák. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 8. perc: 0–3. 15. p.: 3–8. 22. p.: 7–13. 28. p.: 10–15. 35. p.: 13–23. 43. p.: 16–30. 51. p.: 22–35. 57. p.: 26–37.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Vágó Attila: – Gratulálok a Debrecennek, már az első félidő elején eldőlt a találkozó, rossz megoldásokat alkalmaztunk, és az ellenfél extra kapusteljesítménye sem könnyítette meg a dolgunkat. Lili sérülése pedig leforrázta a csapatot. Teljesen szokatlan felállásban kellett működnünk, de ehhez képest kozmetikáztunk az eredményen. Sokat kell dolgoznunk és változtatnunk a mentalitásunkon, két hét múlva pedig fontos meccs vár ránk.

Szilágyi Zoltán: – A legfontosabb ezen a meccsen a reakció volt a múlt heti vereségre. A védekezésünk nagyszerű volt, jó ritmussal, koncentráltan játszottunk, így már az első félidőben el tudtuk dönteni a mérkőzést. Annyi hiányérzetem van, hogy a tizenhárom gólos előnyről a végét kicsit elengedtük, de úgy érzem, sikerült bizonyítani, hogy a múlt heti inkább kisiklás volt, mint a csapat tudását tükröző eredmény.

ALBA FEHÉRVÁR KC MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 32–29 (19–17)

Székesfehérvár, 650 néző. Vezette: Kovács-Sebők, Vastag-Réti

FEHÉRVÁR: Aalla – Szabó-Májer 4, TRAWCZYNSKA 5 (4), KÖVÉR 4, MORENO 2, SZMBATJAN 8 (1), Takó 2. Csere: HADFI (kapus), TOLNAI 2, Sulyok, Kocsis B., UTASI 5, Szemes. Edző: Szuzana Lazovics

MOSONMAGYARÓVÁR: C. Martins – Falusi-Udvardi 2, ALBEK 5, Tóth G. 4, Faragó Luca 1, IVANCOK-SOLTIC 5, Stranigg Zs. 3 (3). Csere: Halter (kapus), Tóth E., Wolfs, Molnár D. 1, Varga E., Kukely A., SCHATZL NATALIE 4, Lancz 4. Edző: Gyurka János

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–5. 12. p.: 8–8. 18. p.: 14–11. 24. p.: 17–14. 28. p.: 19–15. 34. p.: 21–18. 40. p.: 23–22. 46. p.: 27–22. 52. p.: 28–23., 58. p.: 30–25.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, igazság szerint nem úgy játszott a Mosonmagyaróvár, ahogy képes. Végig tudtuk kontrollálni a mérkőzést, nagyon büszke vagyok a csapatra. Védekezésben sikerült előre lépnünk, stabilak voltunk, annak ellenére, hogy sérülések is nehezítették a felkészülésünket.

Gyurka János: – Nehéz megszólalni, mert a Fehérvár rendkívül fegyelmezetten és pontosan kézilabdázott. Ezt szerettük volna megállítani a kulcsjátékosaik kikapcsolásával. Nem sikerült, mert már az elején könnyű gólokat kaptunk, az egy-egyeket elveszítettük, és a kapusoktól sem kaptunk támogatást. A támadásvezetéseink nagyon sokszor hibába torkoltak, láthatóan a játékosaimon mentális teher van, és ez az egyénieskedésben és a rossz helyzetkihasználásban is megmutatkozott.

SZOMBATHELYI KKA–KISVÁRDA MASTER GOOD 30–21 (14–10)

Szombathely, 500 néző. Vezette: Andorka, Hucker

SZOMBATHELY: N. DE ALMEIDA – Akijama, Malovics 2, SZMOLEK 4, BUJNOCHOVÁ 3, PŐDÖR R. 13 (6), Kazai 2. Csere: Marinovic, Csatlós (kapusok), Török Fanni, Kulcsár D., Pődör B. 3, Djatevszka 2, Varga N., SZEBERÉNYI 1, Balogh P. Edző: Bo Rudgaard

KISVÁRDA: MÁTÉFI D. – GÉM 3, Szabó Lili 1, L. KALAUS 3 (1), Karnik Sz. 1 (1), E. Novak 1, MÉRAI 4. Csere: Leskóczi (kapus), Csáki L., Brajovics. 1, Gyimesi 3, Bucsi, Kovalcsik B., Ajano 1, Kostyó, Karé 3. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–3. 12. p.: 5–5. 17. p.: 7–6. 23. p.: 11–8. 27. p.: 12–8. 36. p.: 17–12. 42. p.: 22–12. 46. p.: 23–13. 53. p.: 27–18. 57. p.: 29–20.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/6, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Bo Rudgaard: – Nagyszerű győzelmet arattunk egy jó, kifejezetten gyors csapat ellen. A mai sikerünket a fantasztikus kapusteljesítménynek, valamint a remek védekezésnek köszönhetjük.

Józsa Krisztián: – Gratulálok a Szombathelynek. Ma rengeteg hibával játszottunk támadásban és védekezésben egyaránt. Noha tisztában voltunk azzal, hogy mi az erőssége az SZKKA–nak, nem tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk. Dolgozunk tovább.

Vasas SC–Mol Esztergom 33–35 (18–20)

Részletes jegyzőkönyv később!

Váci NKSE–Moyra-Budaörs 25–28 (12–14)

Részletes jegyzőkönyv később!