Női kézi BL: hatgólos hátrányból állt fel a Brest, Grosék is győztek

A Győr–Vipers (27–22) meccshez hasonlóan a B-csoportban rendezték az Odense–Buducsnoszt találkozót is, melynek az elején a hazai pályán játszó dánok 6–3-nál háromgólos előnybe kerültek. Ennél jobban azonban nem tudtak meglépni az első félidőben, elsősorban a védekezésben elkövetett hibáik miatt. A vendégek pedig 12–12-nél egy hetesből egyenlíteni tudtak, azonban a szünetig öt gólig jutó norvég Thale Rushfeldt Deila, főképp betörésből lőtt góljainak köszönhetően egy félidő után 13–12-re vezetett az Odense. A második félidő elején, 17–16-nál azonban fordított a Buducsnoszt, majd hárommal is elhúzott, de akkor az Odense produkált egy 4–0-s sorozatot, amivel visszavette a vezetést. A meccs a folytatásban is bővelkedett a fordulatokban és izgalmakban, végül 31–29-re nyert az Odense, Rushfeldt Deila kilenc góllal zárt, csakúgy mint a másik oldalon Jelena Vukcsevics. A Buducsnoszt így továbbra is nyeretlen, a dánok viszont három mérkőzés után két győzelemmel állnak a tabellán a B-csoportban.

A csoportot továbbra is a francia Brest vezeti, miután hazai pályán, hatgólos hátrányból fordítva, az utolsó percben, hétméteresből lőtt góllal nyert az Esbjerg ellen 33–32-re. A Brest a Győrhöz hasonlóan hibátlan, de jobb a gólkülönbsége.

A Ferencváros csoportjában, az A-csoportban a Bistrita–Ljubljana mérkőzés gólokban gazdag, szoros első félidőt hozott, aminek a végén 20–19-re vezettek a vendég szlovénok, akik a második félidőben elléptek a románoktól és a kilenc gólt szerző, volt győri Ana Gros vezérletével 35–30-ra győztek. A Ljubljana így továbbra is hibátlan, mindhárom eddigi meccsét megnyerte. A román csapatban a magyar válogatott Kácsor Gréta két lövésig jutott, gólt nem szerzett.



Pásztor Noémi sem szerzett gólt a CSM Bucuresti-ben, amely 29–28-ra nyert a horvát Pdravka vendégeként. A bukarestiek győzelmében főszerepet játszott az utolsó hét percben három gólt is szerző, összesen hat találatig jutó Cristina Neagu.





KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Bistrita (román)–Krim Ljubljana (szlovén) 30–35

Podravka (horvát)–CSM Bucuresti (román) 28–29

1. Ljubljana 3 3 – – 94–78 +16 6 2. FTC 2 2 – – 64–46 +18 4 3. CSM Bucuresti 3 2 – 1 87–86 +1 4 4. Metz 2 1 1 – 57–55 +2 3 5. Gloria Bistrita 3 1 – 2 86–89 –3 2 6. Storhamar 2 – 1 1 57–61 –4 1 7. Podravka Vegeta 3 – – 3 75–86 –11 0 8. Nyköbing 2 – – 2 47–66 –19 0



B-CSOPORT

Odense Hb (dán)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 31–29

Győri Audi ETO KC–Vipers Kristiansand (norvég) 27–22

Brest Bretagne Hb (francia)–Team Esbjerg (dán) 33–32