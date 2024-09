Öt góllal megverte a Viperst a Győri Audi ETO KC

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Vipers Kristiansand 27–22 (14–9)

Legutóbb a Vipers Kristiansand tudta legyőzni a női kézilabda Bajnokok Ligájában a Győri Audi ETO KC együttesét, még 2024. május 4-én a negyeddöntő visszavágóján a norvégok nyertek az Audi Arénában, de sok okuk nem volt az ünneplésre, ugyanis fölényes idegenbeli sikerének köszönhetően az ETO jutott a budapesti négyesdöntőbe, ahol – az Esbjerget és az azóta nevet váltó Bietigheim csapatát felülmúlva – hatodszorra értek a csúcsra. Nos, a győri csapat a BL új kiírásában már megverte az előbb említett két csapatot, és okkal reménykedtek a zöld-fehérek, hogy a Vipers ellen tovább folytatódik a sikerszéria. Főleg, hogy a norvég bajnok a már említett győri győzelme óta egyszer sem tudott nyerni a nemzetközi kupában, a nyitányon kikaptak a Bresttől, múlt szombaton pedig a Rapid Bucuresti vitt el egy pontot otthonukból. Ám a döcögős rajt és a nehéz helyzet ellenére a győriek mestere, Per Johansson óva intett mindenkit attól, hogy alábecsülje az ellenfelet.

A brazil légiós Bruna de Paula gólja nyitotta az összecsapást, gyorsan jött is a vendégválasz. Sandra Toftnak és Silje Solbergnek sem kellett sűrűn a hálóba nyúlnia az első tíz percben, 2–3-at mutatott az eredményjelző Lois Abbing hétméteresét követően, előtte Jörgensen ziccerét hárította a Vipers kapusa, aki az előző idényben még az ETO-t erősítette. Abbingh második büntetője a felső léc felett zúgott el, a 17. percben pedig először vezetett kettővel a hazai együttes, Bo Van Wetering góljával pedig már háromra nőtt az előny, időt is kért a vendégek mestere, Hlavaty Tamás. Csapatát két kétperces kiállítás is sújtotta, a győriek felbátorodtak, a holland jobbátlövő, Dione Housheer vezetésével hat gólosra hízott a differencia a 22. percre. Két Vipers-gól után Per Johansson is kikérte a maga idejét, mert perceken keresztül nem született hazai találat. Az utolsó percben Housheer-bombának és Toft-védésnek örülhettek a győri szurkolók, 14–9-es, a játék képe alapján megérdemelt ETO-előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

A második játékrész két Toft-védéssel indult, ám egyszer így is mattolni tudták az amúgy remekül teljesítő kapust. Fodor Csenge első gólja, majd Housheer értékesített ziccere jelezte, nem maradt az öltözőben az ETO. Kezdett feszültté válni a hangulat Housheer és Nze Minko is kiállt két percre, Fodor viszont fontos gólt szerzett, a norvégok nem tudták érdemben faragni a hátrányukat, a félidő felénél is öttel vezetett a Győr. A hangosbeszélő közben Toft teljesítményét méltatta, szerinte még a győri kapus apja is kőműves volt. Belefért a tréfálkozás, ezúttal nyugodtabban alakult a hajrá, mint két héttel korábban az Esbjerg ellen, ebben döntő érdeme volt a hatgólos Emilie Hovdennek. A fiatal Rédecsi Polett is megkapta a lehetőséget az utolsó percekre, a győriek pedig önfeledten ünnepelhették a 27–22-es sikert. A visszavágás tehát sikerült, az ETO-menetelés pedig tovább folytatódik.

Az Audi Hungaria újabb három évre kötelezte el magát a Győri Audi ETO KC támogatása mellett. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, Németh Kinga, az igazgatóság személyügyért és szervezetért felelős tagja, Görbicz Anita, a Győri Audi ETO KC elnöke és Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője szombaton írták alá az új, hároméves időtartamra szóló szponzorációs szerződést a klub Vipers elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésén. ÚJABB HÁROM ÉV AZ AUDIVAL

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

B-CSOPORT

Odense Hb (dán)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 31–29

Brest Bretagne Hb (francia)–Team Esbjerg (dán) 33–32