Mikler sajnálja, hogy elmaradt a szegedi csoda Barcelonában

A kétszeres olimpikon egy héttel korábban 36 lövésből 16-ot kivédett, és a csongrádiak részben neki is köszönhetően 31–29-re legyőzték házigazdaként a német bajnok Magdeburgot. Mindezek ellenére csütörtökön Mikler helyett ismét Tobias Thulin kezdett, a magyar kapus csak a szünet után, 20–12-es hátránynál lépett pályára, és 18 katalán kísérletből nyolcat tudott hárítani.

„Nem igazán ez a legoptimálisabb, amikor egy kapus be tud jönni. Ilyenkor csodát kell tenni, ami sajnos most nem sikerült, de a második félidőben a csapat megmutatta karakterét, és ez nagyon fontos” – fogalmazott az MTI-nek a meccs után Mikler. Hozzátette, nagyon csalódott az első félidő miatt, és bántja, hogy a születésnapjára nem tudták megajándékozni két ponttal a csapattársai.

„A viccet félretéve: amit a második félidőben játszottunk Barcelonában, az figyelemre és tiszteletre méltó teljesítmény. De egyetlen mérkőzés sem harminc percig tart, úgyhogy ha ilyen első félidőket, vagy ilyen szakaszokat csinálunk, azzal nagy hátrányt okozunk magunknak” – vélekedett. Leszögezte, az első félidőben rossz játékot produkáltak, a másodikban viszont olyan volt a teljesítményük, amire mindenkinek oda kell figyelnie.

Bodó Richárd az MTI-nek úgy értékelt: az első félidő nem volt jó részükről, a második viszont több volt, mint jó.

„A szünetben az edzőink elmondták, mit kell csinálnunk a második félidőben. Kicsit változtattunk a játékon, változtattunk a ritmuson, a védekezésünk összeállt, sokkal hamarabb vissza tudtunk zárni, Mikler Roland pedig jól védett” – mesélte a balátlövő, aki hat gólt lőtt. Felidézte, hogy a címvédő nagyon nagy tempóban indította a mérkőzést, a szegediek nem nagyon tudtak visszazárni, nagyon sok könnyű gólt kaptak. Ennek volt betudható, hogy egy picit elbizonytalanodtak, és nagyon gyorsan rájuk rohant az ellenfél, de a második felvonásban ezt már képesek voltak kontrollálni.

„A meccs előtt talán aláírtuk volna ezt az egygólos vereséget, de ahogyan kinézett a második félidő, talán benne volt a pontszerzés. Nem szeretek bírózni, de úgy érzem, a Barcelonát egy-két szituációban kisegítették. De mindegy is. A második félidőre büszke lehet a csapat” – szögezte le az olimpikon Bodó.

Az egy héttel korábbi BL-mérkőzésre visszautalva elmondta, a Magdeburg ellen nagyon jó ritmusban kezdtek, akkor az ellenfelüknek kellett futnia az eredmény után, most viszont a Barcelona kezdett jobban, és nekik kellett menniük az eredmény után.

„Úgy érzem, ez a Barca nagyon komplett csapat, elöl is, hátul is két sora van, de megmutattuk a karakterünket, a csapat tartását, erejét, és ez nagyon fontos, de ebből tanulni is kell” – magyarázta. Elismerte, támadásban voltak olyan pillanatok, amikor nem értették meg egymást, nem értették a figurát – mert nagyon sok figurát tanultak ezen a héten is –, szóval van mit gyakorolniuk, van mit javítaniuk, de jönnek sorozatban a meccsek, úgyhogy lesz rá lehetőségük.

Az elmúlt évekhez, Juan Carlos Pastor, majd Kárpáti Krisztián vezetőedzői időszakához képest Bodó jóval több lehetőséget, több játékidőt kap Michael Apelgren idén nyári érkezése óta. Erről úgy vélekedett: úgy érzi, mintha új csapatba jött volna, holott ugyanaz a hely, ugyanott lakik, de az edzések, a figurák, a videózás, az egész program teljesen más, és szerinte nagyon kellett már neki egy ilyen változás.

„Chema Rodríguez is nagyon sokat segített a válogatottnál, és úgy érkeztem vissza Szegedre, hogy tudtam, mire vagyok képes. Szeretném ugyanezt folytatni, és remélem, nem kiabálom el, de úgy érzem, jól dolgozom, jó úton vagyok” – közölte Bodó.

FÉRFI KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

BARCA (spanyol)–OTP BANK–PICK SZEGED 31–30 (20–12)

Barcelona, Palau Blaugrana, 1500 néző. V: Merz, Kuttler (németek)

BARCA: PÉREZ DE VARGAS – Janc 4, Mem 4, P. CIKUSA 2, Frade 3, N’Guessan 2, Arino 2. Csere: E. Nielsen (kapus), A. GÓMEZ 5 (2), CARLSBOGARD 3, T. Petrus, J. Rodríguez 1, M. Richardson 3 (1), M. Ortega 2, Makuc. Edző: Antonio Carlos Ortega

SZEGED: Thulin – SOSTARIC 8 (2), Röd 3, Toto, Kalaras 2, BODÓ 6, Frimmel 2. Csere: MIKLER R. (kapus), KUKICS 2, Bánhidi 3, Smárason, Mackovsek 1, Garciandia 1, Szilágyi B. 1, Jelinic 1. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–0. 10. p.: 8–4. 16. p.: 11–8. 19. p.: 13–8. 24. p.: 17–9. 28. p.: 19–12. 34. p.: 21–15. 43. p.: 27–18. 51. p.: 29–25. 56. p.: 29–27.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2