Kilenc góllal megverte a románokat a magyar női kéziválogatott

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Románia 37–28 (17–13)

Tatabánya, Multifunkcionális Sportcsarnok.

MÉRSÉKELT ÉRDEKLŐDÉS FOGADTA női kézilabda-válogatottunkat Tatabányán, pedig a párizsi olimpia után ez volt ez első alkalom, hogy nyitott kapuk előtt léphetett pályára. Az ötkarikás játékokon csak pár másodpercen múlt, hogy nemzeti csapatunk a legjobb négy közé jusson, de a francia fővárosban elért hatodik helyével így is javított egy helyet Tokióhoz képest.

Fotó: Dömötör Csaba



Románia legutóbb 2016-ban járt olimpián, világversenyen legutóbb a 2018-as Európa-bajnokságon zárt a legjobb tízben, negyedik lett. A mostani idény végén visszavonuló Cristina Neagu már nem tagja az ellenfél válogatottjának, már csak ezért is Golovin Vlagyimir csapata volt a szombati mérkőzés esélyese. A mieink szövetségi kapitánya nemrég 2028-ig meghosszabbította a szerződését, és csatlakozott mellé a DVSC-t irányító Szilágyi Zoltán is.

A szurkolók a sportcsarnok előterében az Európa-bajnoki trófeával fotózkodhattak. Ez nem véletlen, hiszen az idei Eb-nek Debrecen révén mi is a házigazdái leszünk Ausztria és Svájc mellett. Ha a mieink elmúlt egy évben látott fejlődése nem törik meg, akkor a cívisvárosnál is tovább tekinthetnek majd a kontinensviadalon. A torna bécsi végjátékához a magyarországi ágon a legjobb háromban kéne végezni.

Fotó: Dömötör Csaba





De ne szaladjunk ennyire előre! Jól kezdte a mérkőzést az első sorunk, Klujber Katrin mellett a másik átlövőnk, Kuczora Csenge, illetve a szélsőink, Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine is tiszta ziccereket lőhetett. A védekezésünk is rendben volt, Böde-Bíró Blanka hétméterest is hárított, Florentin Perának 9–5-ös magyar vezetésnél időt kellett kérnie.



A 17. percben Füzi-Tóvizi Petra maradt lent egy szerencsétlen ütközést követően, de nem volt komoly a gond, később visszatérhetett a pályára. A beálló helyére ideiglenesen Bordás Réka érkezett, nem sokkal ezt követően Vámos Petrát Simon Petra váltotta irányítóban. A 19 éves fiatal rögtön góllal és gólpasszal vétette észre magát. (13–9)



Az első félidő hajrájában Románia visszazárkózott, Angela Stoica gyönyörű átlövésével már-már Neagut juttatta az eszünkbe. A szünet előtt néhány villanás Kácsor Gréta és Szöllősi-Schatzl jóvoltából 17–13-as vezetést eredményezett. A szurkolók a két félidő között olyan klasszis sportolóknak tapsolhattak a pályán, mint a paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia, valamint az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és Koch Máté.

Fotó: Dömötör Csaba



A térfélcserét követően Románia megint feljött mínusz egyre, Golovin Vlagyimir időkéréssel próbálta felrázni a csapatunkat, de a következő gólt mégis Lorena-Gabriela Ostase dobta. Csak rövid ideig volt 19–19 és döntetlen az állás, Kuczora és Márton Gréta góljaival sikerült elől maradnunk. Ők ketten nagyon beindultak a második félidő közepén, de a rivális csak nem akart egykönnyen leszakadni. (25–23)

(Fotó: Dömötör Csaba)



A végjáték előtt kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség, és egy 8–2-es rohammal az 54. perc végére eldőlt a találkozó. Kácsor szép gólokat lőtt a végén, Janurik Kinga pedig többször is védeni tudott. Az utolsó percekben már nem kellett izgulni, a szurkolók rászámolhattak az ellenfélre, a magyar válogatott 37–28-as győzelmet aratott.



Ezelőtt a találkozó előtt 100 alkalommal játszottunk Romániával, most a százegyediken meglett az 58. győzelmünk. Női válogatottunk legközelebb október 24-én és 26-án lép pályára, mindkét összecsapást Franciaország ellen játssza.