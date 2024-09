A berlini mérkőzés elejét és végét is elkapkodta a Veszprém, de így is győzött

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–Veszprém HC 31–32 (16–16)

Berlin, 7019 néző. V: Nikolov, Nacsevszki (macedónok)

BERLIN: MILOSZAVLJEV – Reichmann 3, GIDSEL 10, Lichtlein 2, Marszenics 2, ANDERSSON 6, Tollbring 1. Csere: Ludwig (kapus), Wiede 3, Herburger, Langhoff 1, Drux, Freihöfer 3 (1). Edző: Jaron Siewert

VESZPRÉM: CORRALES – VAJLUPAU 3, REMILI 11, Fabregas 5, Grahovac, El-Dera 2, Descat 4 (1). Csere: Jensen (kapus), Cindric 2, Pesmalbek 1, Sandell 1, Casado 3, Koszorotov, Ligetvári. Edző: Xavi Pascual

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–5. 13. p.: 9–5. 20. p.: 13–8. 26. p.: 15–13. 33. p.: 16–18. 38. p.: 18–21. 48. p.: 25–26. 54. p.: 26–31. 58. p.: 29–32

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 1/1

Eljött a pillanat a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kezdetével, amikor élesben is kiderült, hogy a Veszprém HC mennyire változott, és mennyire játszik hatékonyan a világklasszis új edző, Xavi Pascual irányításával, aki nyáron érkezett a csapat kispadjára. Az Építők kerete nem sokat változott a két idény között, csak két horvát játékos érkezett, a beálló Nikola Grahovac és az irányító Luka Cindric, aki az edzővel együtt jött Bukarestből.

Mindkét csapat szempontjából fontos volt a BL-rajt, a Veszprémnek most kezdődött a harmincadik idénye az első számú európai kupasorozatban, a berliniek pedig tizenegy év után tértek vissza a ugyanoda. Sokáig fej fej mellett haladt a két gárda, de a németek támadójátéka gördülékenyebb volt, 9–5-ös vezetésnél Pascual időt is kért, miután négy perc alatt öt gólt kapott a csapata úgy, hogy egyet sem lőtt, és hiába készült arra, hogy a Mathias Gidsel, Lasse Andersson átlövőkettősre kell a legjobban figyelnie, az első negyedórában ez egyáltalán nem sikerült. A különbség nem lett nagyon nagy, de sokáig nem sikerült felzárkóznia a vendégcsapatnak, amelynek erősen dadogott a támadójátéka, az első húsz percben csupán ötven százalékkal lőtt, sok labdát adott el, és nemhogy diktálta volna a tempót, hanem mintha hiába igyekezett volna felvenni a Füchse Berlinét, aminek a csapatmunka és a fegyelmezett védekezés is kárát látta.

Közben az egyik oldalon Dragan Pesmalbek megúszott egy piros lapot, miután orrba verte Nils Lichtleint, a másikon pedig Lukas Herburger kapott csak két percet, mert elsodorta Nedim Remili dobókezét. Azonban bármennyire játszott is gyengébben, a félidő végére csak fejött a Veszprém, amely megtalálta a lendületét, előbb Antonio Casado, majd Remili góljaival ki is egyenlített – hét perc alatt hat gólt szerzett, és csak egyet kapott (16–16).

A németek nagyon keményen védekeztek, ennek ellenére a második játékrész nem kezdődött rosszul magyar szempontból, Remili góljával három perc után két góllal vezetett a Veszprém, amire először volt példa a meccsen. A Corralest fejbe dobó balszélső, Tim Freihöfer kétperces kiállítása után emberelőnybe kerültek a vendégek, akik nem tudták növelnie háromgólos előnyüket annak ellenére, hogy a spanyol kapus hetest is védett. A második félidőre sokkal összeszedettebbé vált a Veszprém játéka, Remili, amennyire nem találta magát a szünet előtt, annyira elképesztően játszott a második harminc percben, csak úgy lövöldözte szabadon érkezve, lendületből a kilencméteres átlövésgólokat, és amíg ő hátára vette a csapatát a hajrában, az ellenfélnél ugyanez Gidselnek nem sikerült. Remili tizenegy góllal fejezte be, Veszprém-mezben még sosem talált be ennyiszer egy meccsen az ellenfél kapujába.

A végén az Építők még az idővel is jól gazdálkodott, de négygólos előnyét majdnem sikerült leadnia – a végén a parádézó Corrales védésének köszönhetően tudta megnyerni a meccset. A Veszprém nem játszott jól, de nagyot küzdött, és megérdemelten nyerte meg a berlini BL-meccset. 31–32

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Dinamo Bucuresti 1 1 – – 37–28 +9 2 2. Sporting 1 1 – – 34–29 +5 2 3. PSG 1 1 – – 31–29 +2 2 4. VESZPRÉM 1 1 – – 32–31 +1 2 5. Füchse Berlin 1 – – 1 31–32 –1 0 6. Peliszter 1 – – 1 29–31 –2 0 7. Plock 1 – – 1 29–34 –5 0 8. Fredericia 1 – – 1 28–37 –9 0

A B jelű nyolcasban a lengyel Kielce jó kezdése ellenére is a vártnál jobban megszenvedett a Zagrebbel, amely négygólos hátrányból egyenlített, sőt, a második játékrész elején Timur Gyibirov révén 14–13-re fordítottak is a horvátok. Ezt követően viszont Talant Dujsebajev tanítványai megálljt parancsoltak ellenfelüknek, hamar ismét hárommal vezettek, végül felőrölték a Zagrebet, és 30–23-ra nyertek.

B-CSOPORT

Kielce (lengyel)–Zagreb (horvát) 30–23 (13–13)