Csak egy kis szerencse hiányzott a nagy szegedi csodához

A Füchse Berlin ismét megmutatta a támadójátékában rejlő félelmetes potenciált. A német sztárcsapat a 37–29-re megnyert első mérkőzés után a dán Aalborg otthonában is 40 gólt szerzett, így a 36 kapott találat bőven belefért neki. Jaron Siewert együttese hétről hétre egyre jobb formában kézilabdázik, amellett, hogy 2012 után visszatért a BL négyes döntőjébe, a német bajnokságban is az élen áll. Hatalmas dolog lenne, ha mindkét sorozatban a magasba emelhetné a trófeát, mert ez 54 csúcskategóriás, embert próbáló mérkőzést jelent – húszat a BL-ben, harmincnégyet a Bundesligában. Amikor Mathias Gidselnek, Lasse Anderssonnak és Dejan Miloszavljevnek egyszerre megy a játék, akkor képes a hasonló erődemonstrációra, mint amit szerdán láthattunk tőle. A Nantes és a Sporting párharca előzetesen szintén „ötven-ötvenes” csatának ígérkezett, ami valóban ennyire nyitott is lett. Végül ebből a negyeddöntőből is az a fél jutott tovább, amelyik a visszavágót idegenben vívta meg. Martim Costa és Aymeric Minne is megmutatta, hogy miért tartozik a mezőny legkreatívabb játékosai közé. Kettejük közül végül a francia Minne lehetett a boldogabb, az irányító csapata a szenzációsan védő Ivan Pesics vezérletével a hazai 28–27 után Lisszabonban 32–30-ra diadalmaskodott. Kettős sikerével a Nantes a harmadik négyes döntőjére készülhet – 2018-ban döntőzhetett, 2021-ben negyedikként zárt. Pénteken már a június 14-15-i négyes döntő párosítását is kisorsolták. Pont a Füchse Berlin és a Nantes játssza majd az egyik elődöntőt a kölni Lanxess Arenában, a másik elődöntőben a magyar topklubokat búcsúztató Barca és Magdeburg néz farkasszemet.