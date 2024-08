Ligetvári Patrik: Teljesen új rendszerben védekezünk

„Sokkal nyitottabb a védekezésünk a tavalyihoz képest, teljesen más szabályokkal, amiket most nem fogok részletezni és elmondani. Az összjátékok, a csapattársak közötti kommunikáció is teljesen más, és támadásban, az akciók lebonyolításában is nagyon sok új dolgot hozott be a mester” – mondta szombaton az MTI-nek az olimpikon balátlövő.

Ligetvári leszögezte: teljesen új rendszerben védekeznek, ahogy az a felkészülési mérkőzéseken is látható. Az első meccsüket kedden otthon játszották a cseh Dukla Praha ellen és 40–29-re nyertek. A vendégek egy alkalommal elléptek három góllal, erre – a Barcelonával háromszoros Bajnokok Ligája-győztes – Xavier Pascual időkéréssel reagált és dühösen szólt játékosaihoz, aminek hatására csakhamar átvették a vezetést.

„A mester annyi új dolgot hozott a csapatba, amennyit egy-két nap alatt nem lehet megtanulni. Ezt ő is tudja, nem is várja el tőlünk, hogy egy-két napon belül mindent tudjunk. Azt szeretné, hogy maximális koncentrációval és odaadással menjünk minden mérkőzésre, ha ez nincs meg, akkor nyilván mérges, nem tetszik neki. Ez látható volt a csehek ellen, de utána szerintem a csapat teljes mértékig fordított ezen és teljesen más arcát mutatta” – idézte fel a válogatott játékos.

A veszprémiek a németországi Halléban zajló So-Tech Kupa első napján, szombaton a vártnál simábban, 41–32-re győztek a német élvonal legutóbbi ezüstérmese, a Füchse Berlin ellen.

„Úgy tekintettünk erre a mérkőzésre, hogy azokat a dolgokat próbáljuk megcsinálni, amiket az edzéseken gyakoroltunk. Különösebben nem készültünk a Füchse Berlinre, inkább a saját játékunkat próbáltuk játszani, ezt pedig nagyon jól sikerült” – vélekedett Ligetvári.