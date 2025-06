Férfi kézilabda: Bartha Csaba nem akarta megfosztani Xavier Pascualt az olimpiai álmától

A Veszprém vezérigazgatója, Bartha Csaba egyebek mellett arról beszélt, hogy elsőként egyáltalán nem örült az egyiptomi szövetség megkeresésének: „Fontos megemlíteni, hogy amikor az edzőnk, majd utána az egyiptomi szövetség is megkeresett hivatalos úton, az első reakcióm az volt, hogy egyáltalán nem örültem ennek a lehetőségnek. Amikor egy klubhoz ilyen kérés érkezik, a klubvezetőnek két lehetősége van: vagy elutasítja, hogy az edző más munkát is elvállaljon, vagy igent mond rá. Én végül hosszas gondolkodás után az utóbbit választottam, aminek több oka is van.”

Arra a kérdésre, hogy végül miért mondott mégis igent az egyiptomiak megkeresésére, Bartha Csaba azt mondta: „Egyrészt az elmúlt évben alaposan megismertem Xavier Pascualt, ami alapján bízom benne, másrészt Egyiptom elkövetkező egy éve az Afrika-kupára összpontosul majd, amelyről a csapat kijuthat a 2028-a Los Angeles-i olimpiára. Harmadrészt pedig Xavier Pascual elmondta nekem, hogy edzői pályafutásának mindig is egyik nagy álma volt, hogy egy válogatottal kijusson az olimpiára, erre pedig most lehetőséget kapott az élettől. Ezt tiszteletben tartom, de egyébként is határozottan úgy gondolom, hogy ez a kettős szerepvállalás még inkább ösztönözni fogja őt arra, hogy Veszprémben még jobb és eredményesebb munkát végezzen a jövőben. Természetesen mindez addig tartható, amíg a két munka összeegyeztethető, és a klub érdekei nem sérülnek.”