Darja Dmitrijeva: Szintlépés lesz a Ferencváros

– A múlt év végén derült ki, hogy a 2024–25-ös idénytől Budapesten folytatja pályafutását. Miért a Ferencvárost választotta?

– Már korábban is érdeklődött irántam az FTC – árulta el lapunk kérdésére Darja Dmitrijeva olimpiai bajnok irányító. – A legutóbbi ajánlatnál eszembe jutott, hogy az első válogatott mérkőzésemen a magyarok ellen játszottam, a Bajnokok Ligájában pedig a Fradi ellen mutatkoztam be, szóval úgy voltam vele, miért ne fogadnám el. Szerettem a Krim Ljubljana színeiben kézilabdázni, az volt az első csapatom Oroszországon kívül. Most viszont váltani akartam, belekóstolni valami újba. A Ferencváros pedig egyértelműen szintlépés számomra.

– Milyen a hangulat a csapatnál?

– Minden tökéletes, bár az olimpia után néhányan nem csatlakoztak a kerethez (a két francia ezüstérmes, Laura Glauser és Orlane Kanor csütörtökig pihenőt kapott, az ifjúsági válogatott Papp Dorka augusztus végén térhet vissza – a szerk.), rájuk egyelőre várunk. A felkészülést futással kezdtük, utána előkerült a labda is, illetve arra is figyeltünk, hogy egymás között kiépüljön a megfelelő kapcsolat.

– Milyennek találja a fővárosunkat?

– Nagyon bejön! Hasonló energiája van, mint Moszkvának, én pedig szeretem a nagyvárosi életet.

– Augusztus elején már játszott egy tesztmérkőzésen, 30–28-ra legyőzték a Debrecent. Hogyan élte meg az első összecsapást?

– Én és honfitársam, Valerija Maszlova is betalált, ezért a következő ebédre vittünk egy kis süteményt a csapatnak. Nehéz találkozó volt, mert az első csapatból csak heten voltunk ott. Ettől függetlenül kezdésnek kifejezetten jó volt, mert előtte nem sokat edzettünk együtt.

– Hamarosan kezdődik a bajnokság és a Bajnokok Ligája. Milyen eredménnyel lenne elégedett az idény végén?

– Nem szaladnék annyira előre, először is az a fontos, hogy összeálljon a csapat, én pedig szeretném magamból kihozni a legtöbbet a pályán. És természetesen nyerni akarunk!

– Említette korábban az olimpiát. Tudom, hogy nem könnyű téma, mert az orosz csapattal Rióban megnyerték, Tokióban pedig ezüstérmesek lettek az ötkarikás játékokon, Párizsban azonban nem lehettek ott. Fájó szívvel ugyan, de követte a tornát?

– Tudja, ezzel az ember nem tud mit csinálni, csak nézi és nézi a meccseket. Az elején kifejezetten nehéz volt követni, mert állandóan felvetődött bennem a kérdés, hogy mi miért nem vagyunk ott. Ez a pillanat szomorú, ám rá kell eszmélned és el kell fogadnod a helyzetet, hogy nem tehetsz ellene semmit. Csak vársz, és követed a mérkőzéseket.

– Mi a véleménye a magyar válogatott szerepléséről?

– A svédek elleni negyeddöntőn játszottak a legjobban, sajnáltam, hogy olyan kevésen múlt a továbbjutás, de tehetséges játékosok alkotják a keretet.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 2024–2025

Érkezett: Bordás Réka (beálló, Vác – kölcsönből vissza), Darja Dmitrijeva (orosz, irányító; Krim Ljubljana, szlovén), Laura Glauser (francia, kapus; CSM Bucuresti, román), Orlane Kanor (francia, balátlövő; Rapid Bucuresti, román), Valerija Maszlova (orosz, jobbátlövő; Brest Bretagne, francia), Papp Dorka (jobbszélső, MTK Budapest – kölcsönből vissza)

Távozott: Cirjenics-Kovacsics Anikó (irányító, visszavonult), Horváth Fanni (irányító, Esztergom), Kármán Luca (balátlövő, Esztergom), Kisfaludy Anett (beálló, Esztergom), Kovács Anett (jobbszélső, Esztergom), Kukely Anna (irányító, Mosonmagyaróvár)