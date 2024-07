Bartucz László: Nem azért kézilabdázom, hogy idegeskedjek, csak élvezni akarom!

„Nem tekintek erre teherként. Nem azért kézilabdázom, hogy idegeskedjek azon, a szurkolók mit várnak el tőlem. Én csak élvezni akarom a játékot, s ha élvezem, akkor jól fog menni a védés. De ember vagyok én is, biztos lesznek rosszabb meccseim, s nem tudok olyan szinten teljesíteni, ahogy elvárom magamtól, illetve ahogy a közvélemény elvárja tőlem. Nyilván az a cél, hogy a legjobbamat tegyem ki a pályára, a hétköznapokon azon dolgozom, hogy ez így is legyen” – reagált arra Bartucz László, hogy miután a magyar férfi kézilabda-válogatott olimpiai selejtezőjén felejthetetlen teljesítményt nyújtott, valószínűleg az olimpián is hasonlóra számítanak tőle a szurkolók.

Videónkban beszél arról is, hogyan kezelte a megnövekedett népszerűséget, illetve bízott-e még abban, hogy megadatik számára az olimpiai részvétel. Emellett arra is kitér, hogy ha ez valóra válik, akkor nemcsak élvezni akarja az ötkarikás játékok miliőjét, hanem győzni akar.