Öt év után újra felért a csúcsra a Győri ETO, immár hatszoros BL-győztes

ÖT ÉV VÁRJÁK a Győr női kézilabdacsapatának szurkolói, hogy kedvenceik újra a magasba emeljék a Bajnokok Ligája trófeáját. Az ötszörös aranyérmes ETO a legutóbbi, 2019-es siker óta kétszer volt harmadik (2021, 2023), egyszer pedig második (2022) a budapesti négyes döntőben, így a története első final four-jában szereplő német Bietigheim elleni vasárnap esti aranycsatában hosszú böjtnek vetett volna véget a magyar együttes.

A győriek több klasszisa, például Szöllősi-Schatzl Nadine, Győri-Lukács Viktória, a norvég Silje Solberg-Östhassel, a dán Sandra Toft, a szlovén Ana Gros vagy a francia Estelle Nze Minko még ennél is sokkal régebb óta vár a legnagyobb klubsikerre, hiszen – bármilyen hihetetlen is – a BL-arany még hiányzik az éremkollekciójukból. Az pedig végképp különlegessé és fontossá tette ETO-szempontból a döntőt, hogy a klubtól nyáron búcsúzó Schatzl, Solberg, Gros, a norvég Stine Oftedal, a dán Line Haugsted és a holland Yvette Broch (illetve utóbbi honfitársa, a meccskeretbe nem nevezett Rinka Duijndam) is utoljára viselte a zöld-fehér mezt.

Fotó: Török Attila



A dán Esbjerg elleni elődöntő hőse, Toft helyett ezúttal Solberg kezdett a győri kapuban, míg a sérült kapus Szikora Melindát változatlanul nélkülöző bietigheimieknél Faluvégi Dorottya és Háfra Noémi is kispados volt. Ki tudja, talán egyfajta vezércselnek szánta vagy csak szimplán elégedett volt valamivel, mindenesetre a németek a dán Viborggal korábban kétszeres BL-győztes rutinos edzője, Jakob Vestergaard alig négy perc elteltével, 3–1-es győri előnynél időt kért. A korai eligazítás nem hatott, a sok lábmunkára építő, rendkívül masszív győri védelem hatékonyan állította meg a rivális akcióit. A stabil hátsó alakzatra építve a támadójáték is sokkal jobb és színesebb volt magyar részről a rengeteg hétméterest hozó első félidőben. A szünet előtti utolsó öt percre 16–10-es vezetéssel fordult a kiváló egyéni teljesítményekre építő (Győri-Lukács Viktória például mind az öt ziccerét gólra váltotta) ETO, amely abszolút uralva a játékot harminc percre került a hőn áhított hatodik diadalától.

Fotó: Török Attila





A pihenőt követően sem tűnt úgy, hogy bárki vagy bármi is meg tudná állítani az elképesztő akarattal és koncentráltan kézilabdázó Győrt. A 38. percben Gros akkora felső sarkos bombát zúdított a németek kapujába, hogy azt hittük, kiszakad a háló, majd a 21–14-es vezetést eredményező gólja után a klasszis jobbátlövő elementáris ordítással rohant le cserére a kispadhoz – ez a mindent elsöprő hév is kirívó különbség volt a két csapat között. Nem sokkal ezután a Bietigheim lengyel ásza, Karolina Kudlacz-Gloc kapufára lőtt egy büntetőt, majd a kipattanót megszerezve az újabb próbálkozása is a lécen csattant, ez a jelenet jól jellemezte a találkozó képét.