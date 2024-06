Per Johansson: Kezdetnek megiszok két szilvapálinkát

– Milyen érzések kavarognak önben?

– Az elmúlt két és fél hónap volt a leghektikusabb az életemben, hiszen előbb tavasszal sikeres kvalifikációval kijutottunk a holland női válogatottal az olimpiára, utána a Győrrel a címvédő Vipersszel játszottunk a BL-negyeddöntőben, aztán jöttek az FTC és a Debrecen ellni bajnoki rangadók, most pedig a négyes döntő, extrém nyomást alatt kellette teljesítenünk – árulta el Per Johansson a Nemzeti Sportnak. – De erről álmodik egy edző, ilyen feladatokról, arról, hogy a világ legjobb játékosait készíthesse fel. Mindent kiadtam magamból én is, hiszen esélyünk nyílt egy hatalmas sikerre együtt, csapatként. Csodálatos hónapok voltak. – Mitől alakult ennyire simán a finálé?

– A Bietigheim nagyszerű teljesítménnyel ejtette ki az Ikastot, majd a negyeddöntőben az Odensét is, aztán a Metzet az elődöntőben szinte „kicsinálta”, alaposan fel kellett készülnünk. Készen kellett állnunk arra, hogy hatvan percig keményen és gyorsan támadjunk, a védekezésünk pedig elképesztő volt. – Az elődöntőben Sandra Toft remekelt a győri kapuban, az aranycsatában pedig Silje Solberg.

– Mindig ez a kulcs és rendkívül boldog vagyok, hogy ilyen teljesítményt mutattunk védekezésben és a kapuban, hiszen ezzel a két játékelemmel lehet címeket nyerni, ezt a tételt ebben a négyes döntőben is bizonyítottuk.