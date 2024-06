Nagy csatában verte meg a Metzet, bronzérmes az Esbjerg a női kézilabda BL-ben

Két évvel ezelőtt már rendeztek egyszer Budapesten bronzmeccset a Metz és az Esbjerg között, akkor a franciák jó első félidejüknek köszönhetően 32–26-ra nyertek, míg a dánok egyelőre a szimpatikus vesztes szerepét töltötték be a négyes döntőkön, hiszen tavaly a Győr ellen is elbukták a helyosztót, azaz nyeretlenek voltak a végső megmérettetésen.

Nemcsak a harmadik hely, hanem a gólkirálynői cím is ezen a mérkőzésen dőlhetett el, hiszen a franciák beállója, Sarah Bouktit 99, Nora Mörk 95, Henny Reistad 93 gólnál járt a meccs előtt, ezzel nekik még volt egy kis esélyük beérni a 109-szer eredményes Vipers-átlövőt, Anna Vjahirevát, s ennek megfelelően a Metznél tömték is labdával a beállót, míg a dánok több hetest is kiharcoltak Mörknek, Reistad pedig igazolta klasszisát.

Az Esbjergtől hét év után távozó, nyártól csak a dán válogatottra koncentráló Jesper Jensen utolsó klubmérkőzésén nagyon egymásnak feszültek a felek az első percekben, de Reistadék nyugodtak meg előbb és léptek meg három góllal bő tíz perc után, hogy aztán pillanatok alatt visszafordítsa az állást a Metz és újabb néhány pillanattal később ismét kettővel menjen az Esbjerg.

Az első félidő utolsó tíz perce pedig kisebb adok-kapokká alakult, végül 18–18-cal fordultak a csapatok. A második játékrészben ismét fej fej mellett haladtak a felek, s hiába használta ki jóval hangosabb szurkolóinak támogatását az átmenetileg kettővel vezető Metz, az utolsó negyedórára fordulva sem dőlt el semmi. 26–26

A hajrában azonban új erőre kaptak Nora Mörkék, akik az utolsó nyolc percet háromgólos előnyről kezdték, ezt pedig már nem tudta ledolgozni Emmanuel Mayonnade csapata, így az Esbjerg első győzelmét aratta a négyes döntőkben és BL-bronzéremmel búcsúztatta Jesper Jensent. 37–33

Bár a gólkirálynő-jelöltek Vjahirevát nem, a CSM Bucuresti román klasszisát, Cristina Neagut letaszították a második helyről, Bouktit és Mörk 107 góllal lett holtversenyben második, a meccsen 13-at szóró Reistad 105 találattal harmadik a góllövőlistán.