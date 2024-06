Fodor Csenge: A távozók miatt is különleges ez az aranyérem

– A döntő könnyebbnek tűnt, mint az elődöntő. Ön hogy érezte?

– Inkább azt mondanám, jobban kézben tartottuk – válaszolta Kari Brattset, a Győr csapatkapitánya. – Az Esbjerg elleni elődöntőben is megszereztük a vezetést, de a dánok erősebben jöttek vissza a második félidőre, és nem tudtuk olyan jól megoldani a helyzetet, mint most. A Bietigheim végig harcolt, de volt egy határozott tervünk, végigcsináltuk, ragaszkodtunk hozzá, ami most elég volt. – Ráadásul nem is voltak a csapatnak gyenge periódusai, mint az Esbjerg vagy a Vipers ellen. Jobban koncentráltak?

– Azért a döntőben is akadtak hullámvölgyeink, még ha nem is akkorák. A második félidőben például volt egy hosszabb időszak, amikor nem tudtunk gólt lőni, igaz, szerencsére a rivális sem… De tettük a dolgunkat, mintha mi sem történt volna, ugyanolyan erős maradt a védelem, mint addig, és Silje Solberg is elképesztően védett, így a németeknek nem sikerült közelebb kerülniük hozzánk. Ráadásul ők sem váltottak, nem jöttek ránk a szünet után, és amikor újra nagyobb előnyt harcoltunk ki, már éreztük, hogy ez a meccs a zsebünkben van, tartani tudtuk a nagyobb különbséget. A védekezés és a csapatmunka volt a két legnagyobb fegyverünk. – Egy megnyert BL-döntő után milyen visszanézni az idényre?

– Elveszítettük a magyar bajnokságot és a kupát, ezért most úgy érezzük, megmentettük az idényt. Az ETO-nál mindig a győzelem a cél, jól ismerjük a nyomást és tudjuk, mit várnak el tőlünk. Természetesen szomorúak vagyunk, hogy nem tudtunk mindent megnyerni az idényben, de most legalább visszaadtunk valamit a drukkereknek, akik mindig velünk vannak, mindig buzdítanak minket, ők a klub szíve, ezért nagyon örülünk, hogy legalább egy trófeát megszereztünk!