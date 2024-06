Chema Rodríguez: Folyamatosan „agyalok”, hogy milyen új elemeket, figurákat tudunk beépíteni a játékunkba

„Lezárult a klubidény a kerettagok számára, mindenki pihenhet az olimpiai felkészülés kezdete előtt, és szerencsére mindenkire számíthatunk a keretben az előzetes tervekkel megfelelő módon. A bajnoki döntő két mérkőzésen dőlt el, az idei Veszprém-Szeged versenyfutás valamennyi meccsét a veszprémiek nyerték, a kupadöntő volt közöttük a legszorosabb, a többi alkalommal nem egyszer már a meccsek elején hátrányba került a Pick, és ezt kihasználta ellenfele.

A játékosok pihenhetnek, és egy kicsit én is, Spanyolországban, Alicantéban töltünk egy hetet a családdal, de senki nem tétlenkedik most sem. A kerettagok utolsó klubmeccséhez időzítve mindenki elkezdte vagy elkezdi majd a munkát, amelyet Tord Ellingsen erőnléti edző állított össze számukra egyénre szabva, így remélem, hogy június 25-én mindenki a hosszú idényhez képest megfelelő állapotban tud majd rajtolni az edzőtáborban. Nagy meglepetést szerintem senki számára nem okozott a keret, a tavasz során „megszokott” társaságot várjuk június végén is, tehát akik kivívták az olimpiára való kijutást és a litvánok elleni vb-kvalifikációt.

Már tervezzük a júniusi-júliusi felkészülési időszak edzéseit is, hiszen meg kell találnunk a megfelelő időzítést és egyensúlyt is a fizikai, illetve a taktikai felkészülés között. Egy hónap áll majd rendelkezésünkre, ami hosszú idő, vannak ötleteim és folyamatosan „agyalok”, hogy milyen új elemeket, figurákat tudunk beépíteni a játékunkba, mert ez fontos és hasznos lehet Párizsban.

Nagyon érdekes, és sorsdöntő is lehet már az első meccsünk is az olimpián, Egyiptom ellen. Erősen befolyásolja majd a továbbjutási esélyeinket, az ellenfelet pedig Juan Carlos Pastor irányítja majd, aki Valladolidban nekem és a válogatott másodedzőjének, Miguel Angel Velascónak is trénere volt, így kölcsönösen jól ismerjük egymást elképzeléseit a játékról. Pastor csak nemrég vette át Egyiptom irányítását, a januári Afrika-bajnokságon még elődje, Roberto Garcia Parrondo örökségét vitte tovább a csapat, érthető módon, hiszen kevés időt töltöttek együtt, így azok a meccsek, amelyeket megnéztem Egyiptom Pastor alatti időszakából, még nem voltak igazán árulkodóak, arra nehéz alapozni.

Nagyon előre szaladtam, hiszen az első olimpiai meccs, július 27-e még messze van, de gondolataink már most ott járnak. Kis pihenőt követően bele is vágunk a felkészülésbe!”

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKRA

Kapusok: Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Palasics Kristóf (La Rioja Logrono – Spanyolország)

Jobbszélsők: Imre Bence (FTC-Green Collect), Krakovszki Zsolt (HSA-NEKA), Rodríguez Álvarez Pedro (MOL Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC), Ilic Zoran (HSV Hamburg – Németország)

Irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (TvB Stuttgart – Németország)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Szöllősi Szabolcs (Dabas KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Július 13., Győr

17.00: Magyarország–Szlovénia

Július 19., Németország, Stuttgart

17.15: Németország–Magyarország

Július 20., Németország, Stuttgart

15.00: Magyarország–Japán

AZ OLIMPIA PROGRAMJA

A-csoport: Spanyolország, Horvátország, Németország, Szlovénia, Svédország, Japán

B-csoport: Dánia, Norvégia, Magyarország, Franciaország, Egyiptom, Argentína

A magyar válogatott programja a csoportkörben

Július 27., szombat, 11.00: Magyarország–Egyiptom

Július 29., hétfő, 21.00: Magyarország–Argentína

Július 31., szerda, 9.00: Magyarország–Norvégia

Augusztus 2., péntek, 9.00: Magyarország–Dánia

Augusztus 4., vasárnap, 16.00: Magyarország–Franciaország

A további menetrend

Negyeddöntő: augusztus 7., szerda, 9.30, 13.30, 17.30, 21.30

Elődöntő: augusztus 9., péntek, 16.30, 21.30

Döntő, bronzmérkőzés: augusztus 11., vasárnap, 9.00, 13.30

Az olimpia csoportmérkőzéseit Párizsban, a negyeddöntőket, az elődöntőket és a helyosztókat Lille-ben játsszák.